ارتفاع حصيلة قتلى السيول الوحلية بكاليفورنيا الى 18

مونتيسيتو: اعلنت السلطات في جنوب كاليفورنيا الجمعة انها عثرت على جثة رجل عجوز قُتل من جراء السيول الوحلية التي ضربت المنطقة ما يرفع عدد القتلى الى 18.

وقال بيل براون المسؤول عن مقاطعة سانتا باربرا ان الرجل البالغ من العمر السابعة والثمانين قد تم "تحديد مكانه داخل منزله من جانب فريق بحث وانقاذ".

ويواصل عمال الانقاذ عملياتهم ويُعتقد ان عدد المفقودين يبلغ ستة حاليا بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين.

وكانت سيول موحلة اجتاحت مقاطعة سانتا باربرا في كاليفورنيا الأربعاء وألحقت أضراراً ودماراً بمئات المنازل وأدت الى قطع العديد من المحاور الرئيسية.

واوضح براون انه لا يزال من الممكن العثور على المفقودين لكنه حذر من ان حصيلة الضحايا يمكن ان ترتفع.

وهطلت أمطار غزيرة من الإثنين حتى الثلاثاء للمرة الأولى منذ عشرة أشهر في هذه المنطقة التي تعتبر من أجمل مناطق كاليفورنيا، مخلفة تأثير الكارثة إذ تسببت في انهيارات أرضية على امتداد مئات الأمتار، بسبب غياب الغطاء النباتي الذي يسهم في تماسك التربة، وأدت إلى تشكيل سيول وجرفت صخورا دمرت كل ما يقف في طريقها.

وكانت حرائق من بين الاسوأ في تاريخ كاليفورنيا ادت الى اجلاء عشرات الاف الاشخاص خلال كانون الاول/ديسمبر الماضي ودمرت المئات من المباني. وحصلت السيول الوحيلة في نفس المناطق تقريبا بعد اسبوعين على عودة بعض السكان الى منازلهم.

فقد اتت الحرائق على الاحراج والنباتات ما اوجد الظروف المؤاتية للكارثة التي وقعت في مطلع الاسبوع الحالي. وهطلت في فينتورا 13 سنتم من الامطار المتراكمة في غضون ساعات، بحسب هيئة الارصاد.

وبدأت عمليات التنظيف لكن الفرق لا تزال تواجه صعوبات في ازالة الوحول الكثيفة من شوارع مونتيسيتو بينما تقوم فرق في مناطق اخرى باعادة التيار الكهربائي.