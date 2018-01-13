مئات المؤيدين للعفو عن فوجيموري يتظاهرون في ليما

ليما: تظاهر مئات البيروفيين الجمعة في ليما تأييدا للعفو الذي صدر عن الرئيس البيروفي الاسبق البرتو فوجيموري.

ورفع المتظاهرون اعلام البيرو وصورا لفوجيموري وللرئيس الحالي بيدرو بابلو كوتشينسكي الذي منحه العفو الشهر الماضي. وقد ساروا في شوارع ليما وهم يهتفون "البيرو معك" و"لا ارهاب بعد اليوم!".

وكان الرئيس كوتشينسكي (79 عاما) اصدر عفوا عن ألبرتو فوجيموري الذي كان يمضي عقوبة بالسجن 25 عاما لجرائم ضد الانسانية وتهم فساد. واثار القرار ازمة سياسية وتظاهرات لبيروفيين يرون ان كوتشينسكي ابرم صفقة سياسية ليبقى على رأس الدولة.

ورأت عائلات الضحايا في هذا العفو "خيانة" اذ ان الرئيس الذي ينتمي الى يمين الوسط تعهد خلال حملته الانتخابية في 2016 عدم الافراج عن فوجيموري (79 عاما).

وقد اطلقت المعارضة في البرلمان اجراءات لاقالة الرئيس بعدما كذّبت مجموعة اويبريشت البرازيلية للاشغال العامة تصريحات للرئيس باعترافها انها دفعت حوالى خمسة ملايين دولار لشركات استشارية مرتبطة به بين 2004 و2013.

وشارك آلاف البيروفيين الخميس في تظاهرة في ليما احتجاجا على العفو وطالبوا باستقالة كوتشينسكي.