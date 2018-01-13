كراكاس: دانت كوبا وفنزويلا تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترمب الذي وصف في اجتماع دولا يأتي منها المهاجرون ب"الحثالة"، كما نقلت وسائل اعلام عن مشاركين في هذا الاجتماع الذي عقد في البيت الابيض.

ودعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دول "التحالف البوليفاري لشعوب اميركيتنا" الى التعبير عن تضامنها مع البلدان التي "اعتدى عليها" الرئيس ترامب.

وقال في اجتماع سياسي في كراكاس "من المهم للتحالف البوليفاري التعبير عن تضامنه مع الشعوب التي اعتدى عليها ترمب: هايتي والسلفادور واميركا الوسطى. تأتي كلمات الاحتقار اولا ثم التهديدات وبعد ذلك الافعال".

وطلب مادورو من التحالف البوليفاري الذي يضم فنزويلا والاكوادور وكوبا ونيكاراغوا وبوليفيا وبعض جزر الكاريبي الى "الاتحاد وتعزيز العلاقات بينها" بعد "الاعتداء والازدراء والعنصرية" التي عبر عنها ترامب.

وفي هافانا دانت وزارة الخارجية الكوبية "بحزم" تصريحات ترمب "العنصرية".

ونقل التلفزيون الحكومي في نشرته الاخبارية عن الوزارة ان كوبا "تدين بحزم التصريحات العنصرية والمهينة والسوقية للولايات المتحدة حول هايتي والسلفادور والدول الافريقية والقارات الاخرى".

واضافت أن "هذه التصريحات التي تنضح بالكراهية والاحتقار تثير استياء الشعب الكوبي"، مذكرة خصوصا بالدور الذي لعبه الافارقة والهايتيون في تاريخ كوبا.