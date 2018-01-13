السفير الاميركي الجديد في لاهاي يتعهد المضي في بناء العلاقات مع الهولنديين

لاهاي: تعهّد السفير الاميركي الجديد في هولندا بيتر هوكسترا التعلّم من اخطائه والمضي قدما في بناء العلاقات مع الشعب الهولندي، بعد بداية صاخبة لمهمته الجديدة.

وفي تصريحات نشرت السبت في صحيفة تلغراف اليومية المحافظة قال هوكسترا "لقد لقيت ترحيبا حارا من قبل المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات. انهم مهتمون فعلا في المضي قدما في المسائل التي ناقشناها".

واضاف السفير انه يأسف لتصريحاته في 2015 التي قال فيها خطأ ان اسلاميين جلبوا العنف الى هولندا.

واوضح هوكسترا "لقد اختلطت علي البلدان. لقد فهمت الامر خطأ... لا اعلم حقيقة كيف اخطأت في فهم الامر"، بحسب النسخة الانكليزية من المقابلة التي نقلتها سفارة الولايات المتحدة في لاهاي الى فرانس برس.

وينتمي هوكسترا الى الحزب الجمهوري وهو من مواليد هولندا وعضو سابق في الكونغرس الاميركي، وكان اختاره الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتمثيل بلاده في هولندا، احد اقوى اقتصادات القارة الاوروبية.

وشهدت الايام الاولى من مهمته كسفير جدلا على خلفية تسجيل فيديو يعود الى العام 2015 يقول فيه ان المهاجرين المسلمين حولوا البلاد الى "مناطق خارجة على القانون"، وان "الحركة الاسلامية وصلت الى حد تدفع فيه اوروبا الى الغرق في الفوضى. انها الفوضى في هولندا، السيارات تحرق، كما ان هناك شخصيات سياسية تحرق".

وقال السفير الاميركي في مقابلة مع صحيفة "دي تلغراف" الهولندية نشرت الجمعة "التصريح كان خطأ، وكان من الخطأ القول" ان المسلمين "يدفعون اوروبا الى الفوضى وانه يتم احراق شخصيات سياسية".

واعطى هذه المقابلة بعدما زار الجمعة حي شيلدرسفيك في وسط العاصمة حيث التقى السكان هناك وبينهم مسلمون، بحسب ما اعلنت السفارة.

واكد هوكسترا ان منصبه كسفير للولايات المتحدة لم يتأثر.

وتابع "من الامور التي تعلّمتها في مجال الاعمال انك تتعلم من اخطائك".

وقال ايضا "لدي تاريخ عمره 25 عاما في العمل مع المسؤولين الحكوميين الهولنديين، والعمل مع مصالح الحكومة الهولندية، وتعزيز المصالح الاميركية، (الناس) يعلمون من اكون".

واضاف "لم يضعوا تصريحا (من 2015) على رأس قائمة" المحادثات التي يجب ان تركز على التحديات المشتركة، كالهجمات الالكترونية، وبريكست، وكيفية التعامل مع روسيا.