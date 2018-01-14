منتفضون في برن ضد ترمب: لا أهلًا ولا سهلًا!

مشاركون السبت في تظاهرة برن ضد مشاركة ترمب في منتدى دافوس

تظاهر مئات من مناهضي الرأسمالية السبت في برن بهدوء رفضًا لمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المقررة في منتدى دافوس، بحسب مراسل فرانس برس.

إيلاف: رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "التهموا الأغنياء"، و"فلنقاتل المنتدى وترمب والرأسمالية". وكانوا يحتجون أيضًا على انعقاد منتدى دافوس المقرر بين 22 و26 يناير في غرب سويسرا.

وبعدما حذرت السلطات السويسرية من خطر اندلاع "عنف كبير" بسبب هذا التحرك، الذي لم ينل تصريحًا، جرت التظاهرة بهدوء ولم يسجل أي حادث حتى عصر السبت بحسب وكالة الأنباء السويسرية.

يدّعي الحلول

جرت التظاهرة بناء على دعوة الجمعية السويسرية لمناهضة الرأسمالية (آر جاي جي). وقالت الجمعية بعد ظهر السبت على موقعها الالكتروني: "رغم وجود كثيف للشرطة والاستفزازات الكبيرة من عناصر شرطة في زيّ مدني، تم تنظيم التظاهرة بنجاح".

أضافت إن "المنتدى الاقتصادي العالمي (في دافوس) يدّعي كونه منصة لاقتراح حلول بناءة لمشاكل شاملة (...) لكنه لقاء لمناقشة تنفيذ أجندة نيوليبرالية، وسيبقى كذلك".

وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأميركي يعتزم التوجه إلى دافوس لحضور المنتدى، الذي يجمع كل عام شخصيات سياسية دولية ورجال أعمال مهمين، لبحث شؤون السياسة والاقتصاد والأعمال.

وأطلقت منظمة "كامباكس" السويسرية الأربعاء عريضة عنوانها "ترمب ليس مرحّبًا بك، إبق بعيدًا من دافوس". وجمعت حتى السبت أكثر من 12 ألف و880 توقيعًا. ومن المقرر أن تشهد مدينة زوريخ تظاهرة أخرى مناهضة لترمب مساء 23 يناير.

