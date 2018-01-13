انذار كاذب بقرب سقوط صاروخ بالستي في هاواي

نيويورك: اعلنت سلطات هاواي السبت ان انذارا صدر من طريق الخطأ حذر سكان هذه الولاية الاميركية من قرب سقوط صاروخ بالستي في الجزيرة، وطلب منهم الاحتماء في الملاجىء.

وفي تغريدات عدة اعلن حاكم هاواي ديفيد ايجي، والوكالة المحلية لادارة الاحداث الطارئة، ان جزيرة هاواي الواقعة في المحيط الهادىء غير مهددة على الاطلاق بصاروخ بالستي.

ومعلوم ان اجواء التوتر قائمة اصلا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بسبب تهديدات نظام بيونغ يانغ المتكررة باستخدام السلاح النووي.

واكدد عدد كبير من الاشخاص بينهم عضو مجلس النواب الديموقراطية تورسي غابارد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهم تلقوا انذارا على هواتفهم عبر نظام "امبر الرت" التابع لوزارة العدل الاميركية.

وجاء في الرسالة التي تلقاها سكان الجزيرة السبت قرابة الساعة الثامنة صباحا (18،00 ت غ) "صاروخ بالستي يهدد هاواي. احتموا على الفور في الملاجىء. الامر ليس تدريبا".

وسارع المتحدث باسم مركز القيادة العسكرية الاميركية لمنطقة المحيط الهادىء الى التأكيد ان المركز "لم يرصد وجود اي تهديد مصدره صاروخ بالستي يتجه الى هاواي".

وتابع المتحدث "ان توجيه الرسالة قبل قليل جاء من طريق الخطأ" مضيفا "ان ولاية هاواي ستوجه رسالة تصحيح في اقرب وقت ممكن".

واكتفى سناتور هاواي الديموقراطي براين شاتز بتغريدة قال فيها ان الحادث حصل بسبب "خطأ بشري"، داعيا الى جعل نظام "امبر الرت" اكثر "احترافا".

