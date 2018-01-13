نتانياهو يطالب ماكرون بتعديل الاتفاق النووي الايراني

القدس: ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي ان تعديل الاتفاق النووي بين ايران والدول الكبرى من شأنه ان يبقيه قائما.

ويأتي الاتصال بين نتانياهو وماكرون غداة مطالبة الرئيس الاميركي دونالد ترامب شركاء واشنطن الاوروبيين بالعمل معها من اجل "التصدي للثغرات الفظيعة في نص الاتفاق النووي، والا فان الولايات المتحدة ستنسحب منه".

وقال نتانياهو لماكرون في الاتصال الهاتفي ان "تصريحات ترامب يجب ان تؤخذ على محمل الجد، وان من يريد الحفاظ على الاتفاق عليه ان يصححه"، بحسب بيان اصدرته رئاسة الحكومة الاسرائيلية.

كذلك قال نتانياهو لماكرون ان على العالم الحر "ان يدين بشدة الجرائم الخمس التي يرتكبها النظام الايراني"، وهي "جهود الحصول على الاسلحة النووية... وتطوير الصواريخ البالستية... ودعم الارهاب... واعتماد سياسة عدوانية في المنطقة... والقمع الوحشي للمواطنين الايرانيين".

وكان ماكرون اكد الخميس لترامب اهمية ان يحترم جميع الافرقاء الاتفاق النووي الذي وقّعوه مع طهران.

والسبت، اكدت ايران مجددا رفضها اي تعديل للاتفاق النووي الذي ابرمته مع القوى الكبرى في 2015، وهي تحظى في ذلك بدعم جميع الافرقاء الموقعين الاتفاق اي بريطانيا وروسيا والصين وفرنسا والمانيا، باستثناء الولايات المتحدة.

وتتهم اسرائيل ايران بالسعي الى تدميرها و"ازالتها من الخارطة" وتعتبر ان طهران تدعم الارهاب الدولي، كما تقدم الدعم لحركة حماس وللجهاد الاسلامي ولحزب الله.

وتبدي اسرائيل التي تعارض الاتفاق النووي الايراني، خشيتها من الا يمنع هذا الاتفاق ايران من امتلاك قنبلة نووية في نهاية المطاف.

