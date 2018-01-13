رئيس نادي الزمالك يعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية

القاهرة: أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور السبت عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.

وكتب على صفحته على فايسبوك السبت "سأخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وسابدأ بجمع التوكيلات". كما أكد منصور المحامي المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل لبرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد الخاصة السبت اعتزامه الترشح للرئاسة.

وقال "المشكلة في أن تجمع حوالى 25 الف توكيل من 15 محافظة خلال 10 ايام فقط". وتدارك "ولكن الدستور نص على امكان جمع توقيعات 20 نائبا في البرلمان، الا ان البرلمان وقع تقريبا بالكامل للرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي)".

جاء ترشح منصور بعد اعلان حزب مصر العروبة الديموقراطي مساء الخميس انه اختار زعيمه رئيس الاركان المصري السابق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة. ويقول منصور إن لديه برنامجا انتخابيا يتناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلاد.

يعرف عن منصور أنه لا يتردد باللجوء الى القضاء لدى شعوره بأنه تعرّض للتشهير او الاهانة، كما لا يتردد في انتقاد خصومه ومهاجمتهم علنا.

وبما أنه نائب في البرلمان، مكنته حصانته النيابية مرارًا من تجنب الملاحقات القضائية بعد رفض مجلس النواب طلبات لرفع الحصانة عنه تقدمت بها النيابة العامة للتحقيق معه في دعاوى تتهمه بالقذف والسب. ويعرف منصور أيضا بعلاقته الصعبة مع الصحافة المصرية.

لم يعلن السيسي حتى الان ترشحه لولاية ثانية، الا انه يعتقد على نطاق واسع في مصر انه سيخوض الانتخابات، وهو الاوفر حظا للفوز. وحتى الان لم يعلن احد من المعارضين عزمه خوض الانتخابات، باستثناء المحامي الحقوقي اليساري خالد علي الذي يواجه تهمة خدش الحياء العام.

