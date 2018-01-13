ماكرون يذكر بضرورة احترام الاتفاق النووي مع إيران

باريس: ذكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السبت خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ"ضرورة ان يحترم جميع الاطراف" الاتفاق النووي الموقع مع ايران، وفق ما اعلن الاليزيه في بيان.

وقالت الرئاسة الفرنسية ان "رئيس الجمهورية ذكر باهمية الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني وبضرورة ان يحترم جميع الاطراف تعهداتهم في اطار هذا الاتفاق"، مضيفة ان ماكرون ونتانياهو "شددا ايضًا على ضرورة العمل على الجانب البالستي والانشطة الاقليمية لايران، الامر الذي اقترحته فرنسا منذ سبتمبر 2017".

وكانت اسرائيل اشارت في وقت سابق الى هذا الاتصال، موضحة ان نتانياهو حضّ ماكرون على "اعادة النظر" في الاتفاق بعدما وجّه الرئيس الاميركي دونالد ترمب الجمعة انذارًا الى الاوروبيين في هذا المعنى لتشديد بنود الاتفاق الذي وقعته ايران والقوى الكبرى في 2015 وذلك لتجنب انسحاب واشنطن منه.

وافاد بيان لرئاسة الوزراء الاسرائيلية ان نتانياهو ابلغ ماكرون في الاتصال الهاتفي ان "تصريحات ترمب يجب ان تؤخذ على محمل الجد، وان من يريد الحفاظ على الاتفاق عليه ان يصححه". والخميس، اكد ماكرون لترمب "اهمية ان يحترم جميع الموقعين" الاتفاق المذكور.

ورفضت طهران في وقت سابق السبت اي تعديل للاتفاق التاريخي علما بانها تحظى بدعم جميع الشركاء الموقعين، اي بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا والاتحاد الاوروبي باستثناء الولايات المتحدة.

