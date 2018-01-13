غارة إسرائيلية على قطاع غزة

القدس: شنت مقاتلة اسرائيلية السبت غارة جوية ضد احد الاهداف في قطاع غزة السبت، بحسب بيان للجيش الاسرائيلي. كما اعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية اقفال معبر كرم ابو سالم التجاري بين القطاع واسرائيل.

واورد بيان للجيش الاسرائيلي ان "مقاتلات اسرائيلية استهدفت منشأة تحتية ارهابية في منطقة رفح الجنوبية، المحاذية للمعبر الحدودي بين مصر وقطاع غزة".

جاء في البيان ان "منظمة حماس الارهابية مسؤولة عن كل الانشطة داخل قطاع غزة وانطلاقا منه". واعلنت مصادر امنية فلسطينية في القطاع انه لم تسجل اية اصابات جراء الغارة الاسرائيلية.

وكانت وزارة الدفاع الاسرائيلية اعلنت في وقت سابق ان معبر كرم ابو سالم التجاري بين غزة واسرائيل قرب رفح سيُقفل اعتبارا من الاحد "حتى اشعار آخر". واكتفت متحدثة باسم الوزارة بالقول ان الخطوة النادرة جاءت بناء على "تقييم امني".

وتشهد المناطق الحدودية في شرق وشمال قطاع غزة مواجهات متفرقة بين الجيش الاسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين في اطار الاحتجاجات على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب قبل اكثر من شهر الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

مذّاك اطلقت عشرات الصواريخ والقذائف من غزة على جنوب اسرائيل، وقتلت القوات الاسرائيلية 16 فلسطينيا، 14 منهم في مواجهات واثنين في غارة جوية انتقامية.

