متظاهرون في بروكسل يطالبون باستقالة وزير سهل طرد سودانيين

بروكسل: شارك آلاف الاشخاص السبت في تظاهرة في بروكسل مطالبين باستقالة وزير الدولة والهجرة ثيو فرانكن المتهم بتسهيل طرد سودانيين من بلجيكا، تعرّضوا لاحقًا لسوء معاملة في بلادهم.

وشارك في التظاهرة 6600 شخص بحسب الشرطة، وثمانية آلاف بحسب المنظمين، حاملين لافتات تضمنت "اصدار امر" باستقالة الوزير، على غرار ما قام به عندما امر سودانيين رفضت طلبات لجوئهم بمغادرة بلجيكا والعودة الى بلدهم.

جاءت التظاهرة تلبية لدعوة اطلقتها نحو عشرين منظمة وحزبا سياسيا من اليسار. وتتهم المعارضة البلجيكية الوزير فرانكن بانه دعا في سبتمبر الماضي ثلاثة من كبار الموظفين السودانيين إلى زيارة بلجيكا، حيث قاموا بالتعرف إلى السودانيين المرشحين للطرد لانهم لا يستوفون شروط اللجوء.

تم بالفعل طرد نحو عشرة سودانيين منذ زيارة الموظفين السودانيين، واكدت منظمة غير حكومية ان عددا من المطرودين تعرضوا لسوء معاملة وحتى لـ"تعذيب". وسارعت الحكومة عندها الى تعليق عمليات الطرد وفتحت تحقيقا.

