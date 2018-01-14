GMT 0:02 2018 الأحد 14 يناير GMT 0:10 2018 الأحد 14 يناير  :آخر تحديث

متظاهرون في بروكسل يطالبون باستقالة وزير سهل طرد سودانيين

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الاوروبي قرر دعوة وزير خارجية ايران لزيارة بروكسل
المفاوضات حول بريكست تستأنف الاثنين ببروكسل
بروكسل تدعو لحل «سلمي» للازمة مع كوريا الشمالية
بروكسل تعد بمساعدة أكبر لإيطاليا لمواجهة أزمة المهاجرين
روسيا تتريث وبروكسل تحذر بشأن عقوبات أميركية على موسكو
ظريف يبحث في بروكسل الخميس سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني
وزير بريطاني ينتقد استعدادات بروكسل لعدم إنجاز اتفاق

بروكسل: شارك آلاف الاشخاص السبت في تظاهرة في بروكسل مطالبين باستقالة وزير الدولة والهجرة ثيو فرانكن المتهم بتسهيل طرد سودانيين من بلجيكا، تعرّضوا لاحقًا لسوء معاملة في بلادهم.

وشارك في التظاهرة 6600 شخص بحسب الشرطة، وثمانية آلاف بحسب المنظمين، حاملين لافتات تضمنت "اصدار امر" باستقالة الوزير، على غرار ما قام به عندما امر سودانيين رفضت طلبات لجوئهم بمغادرة بلجيكا والعودة الى بلدهم.

جاءت التظاهرة تلبية لدعوة اطلقتها نحو عشرين منظمة وحزبا سياسيا من اليسار. وتتهم المعارضة البلجيكية الوزير فرانكن بانه دعا في سبتمبر الماضي ثلاثة من كبار الموظفين السودانيين إلى زيارة بلجيكا، حيث قاموا بالتعرف إلى السودانيين المرشحين للطرد لانهم لا يستوفون شروط اللجوء.

تم بالفعل طرد نحو عشرة سودانيين منذ زيارة الموظفين السودانيين، واكدت منظمة غير حكومية ان عددا من المطرودين تعرضوا لسوء معاملة وحتى لـ"تعذيب". وسارعت الحكومة عندها الى تعليق عمليات الطرد وفتحت تحقيقا.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار