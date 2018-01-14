شاب أمريكي في العشرين يفوز بـ 451 مليون دولار في اليانصيب

قال شاب أمريكي في العشرين من العمر إنه يعتزم الاستمتاع بحياته بعد أن أُعلن عن أنه الفائز الوحيد بجائزة اليانصيب الكبرى البالغة 451 مليون دولار.

وقد تطابقت الأرقام الخمسة التي اختارها شان ميسلر مع الأرقام الفائزة فضلا عن رقم "الكرة الكبرى" السادسة، ليصبح رابع أكبر فائز باليانصيب في تاريخ الولايات المتحدة.

وقد اختار أن يتلقى مبلغ 282 مليون دولار في دفعة واحدة بدلا من تلقي كامل المبلغ على مدى زمني طويل.

وقال ميسلر في تصريح صحفي إنه كان لديه شعور أنه قد يربح في ليلة سحب تلك الجائزة الكبيرة.

وبعد دقائق من إعلان نتائج سحب الأرقام الفائزة الأسبوع الماضي، كتب ميسلر على فيسبوك معبرا عن هول المفاجأة "يا إلهي!!".

وقدم ميسلر بطاقاته الفائزة إلى مقر لجنة اليانصيب الوطني في مدينة تالاهاسي، عاصمة ولاية فلوريدا الأمريكية، الجمعة، برفقة والده ومحام يمثله.

ويقول ميسلر إن لديه خططا كبيرة بعد فوزه بالجائزة.

وأضاف "أنا في العشرن من العمر فقط، ولكني آمل أن استخدم مبلغ الجائزة في تحقيق أشياء مختلفة أحبها وفي مساعدة عائلتي وبعض الأعمال الخيرة للإنسانية".

وقال لصحيفة تامبا باي تايمز "اعتزم العناية بعائلتي، والاستمتاع بحياتي وتمهيد الطريق نحو نجاح مالي يمكنني أن أترك ميراثا على المدى الطويل في المستقبل".

وقال محاميه إن موكله قد "تقاعد" من عمله في شركة التي أجرت مراجعة لتاريخه الوظيفي من أجل تعيينه.

وقد اشترى ميسلر البطاقة الرابحة في مدينة بورت ريجي، الواقعة على بعد 64 كيلومترا إلى الشمال من تامبا، مستخدما إحدى نقاط البيع السريع، ومختارا أرقامه بشكل عشوائي.

وكانت الأرقام الفائزة بالجائزة هي: 28، 30، 39، 59، و70، فضلا عن "الكرة الكبرى" التي كان رقمها 10.

وقال ميسلر "لعل أبرز شيء تعلمته حتى الآن من زمن حياتي القصير على هذه الأرض، هو أن من يحافظون على ذهنية إيجابية ويظلون صادقين مع أنفسهم ، سيكافؤون"

وأضاف "أنا اتطلع إلى المستقبل".