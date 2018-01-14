انقاذ اكثر من 150 مهاجرا قبالة سواحل اسبانيا

ملقة: اعلن جهاز الامن البحري باسبانيا السبت انه انقذ اكثر من 150 مهاجرا يتحدر بعضهم من شمال افريقيا وبعضهم الاخر من افريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن ستة زوارق متهالكة قبالة الساحل الجنوبي الاسباني.

ونُقلت مجموعتان من 54 و55 شخصا عثر عليهم على متن زوارق بين شمال المغرب وجنوب اسبانيا، الى ميناء ملقة بالاندلس، بحسب جهاز الامن البحري الاسباني.

ونقل 32 مهاجرا اخرين الى ألمرية على بعد 200 كم شرق ملقة، وفق ما افاد متحدث باسم جهاز الامن البحري الاسباني.

وانقذ عناصر الجهاز ايضا بمضيق جبل طارق وبمساعدة طائرة من وكالة فرونتكس الاوروبية، 13 مهاجرا على متن ثلاثة زوارق، ونُقلوا الى ميناء طريفة على بعد 14 كم من سواحل المغرب.

وظلت اسبانيا في 2017 ثالث اهم نقطة دخول للمهاجرين الى اوروبا عبر المتوسط، بعد ايطاليا واليونان.