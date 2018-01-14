استعدادات على الحدود بين الارجنتين وتشيلي تمهيدا لزيارة البابا

بوينوس ايرس: بدأ عشرات الالوف من الاشخاص بعبور الارجنتين باتجاه الحدود التشيلية، تمهيدا لزيارة يجريها البابا فرنسيس الى تشيلي وتبدأ الخميس.

واستباقا للتدفق البشري، قامت السلطات الارجنتينية والتشيلية بتنسيق ثنائي منذ اشهر عدة بهدف ضمان سلامة المرور وتسهيلها.

ويزور البابا اميركا اللاتينية للمرة السادسة، وتستمر زيارته لتشيلي من 15 الى 18 كانون الثاني/يناير الجاري، على ان يزور البيرو بين 18 و21 من الشهر نفسه.

وتعرضت ثلاث كنائس كاثوليكية الجمعة للتفجير في سانتياغو عاصمة تشيلي قبل ايام من زيارة البابا.

ودانت الرئيسة ميشيل باشليه حوادث التفجير التي تسببت باضرار طفيفة.

وقالت للاذاعة الرسمية "انه امر غريب، لأنه ليس شيئا يمكن ان تنسبه الى جماعة معينة".

من جهته، قال رئيس الشرطة غونزالو آرايا ان "جماعات الفوضويين" قد تكون مسؤولة عن التفجيرات.

وغطت شعارات معادية لزيارة البابا جدارا في كنيسة من الثلاث التي تعرضت للتخريب، فيما احترق مدخلا الكنيستين الباقيتين.