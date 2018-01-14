تونس تحيي في أجواء متوترة الذكرى السابعة لثورتها

مواجهات بين متظاهرين والامن في العاصمة التونسية في 12 يناير 2018

تونس: دعت الأحزاب والنقابات التونسية الى مسيرة الاحد في العاصمة التونسية بمناسبة الذكرى السابعة للثورة، وذلك بعد موجة اضطرابات اجتماعية رددت الشعارات ذاتها لثورة 2011 "عمل وحرية وكرامة".

ولئن كان التململ الاجتماعي أمرًا مألوفا في يناير في تونس، فإن الاحتجاجات كانت استثنائية هذا العام. فعلاوة على التظاهرات السلمية، سجلت خلال الاسبوع اعمال عنف ليلية في عدة مدن.

ويطالب المتظاهرون بمراجعة قانون المالية لعام 2018 وايضا بالتصدي للفساد.

واندلعت مواجهات الاثنين الماضي اثر وفاة رجل اثناء مناوشات مع الشرطة في طبربة غرب العاصمة. وبحسب وزارة الداخلية تم توقيف 803 اشخاص للاشتباه في تورطهم في اعمال عنف.

أجواء متوترة

ووسط هذه الاجواء المتوترة انتشرت قوات الامن بكثافة الاحد لمناسبة احياء الذكرى السابعة لـ "ثورة الحرية والكرامة"، في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة الذي كان شهد في مثل هذا اليوم من 2011 احتشاد اعداد هائلة من المحتجين قبيل فرار زين العابدين بن علي من البلاد بعد 23 عامًا من الحكم بلا منازع.

وتم وضع حواجز لسد مداخل الشارع. ودعت المركزية النقابية القوية (الاتحاد العام التونسي للشغل) الى التظاهر في وسط العاصمة وكذلك احزاب معارضة وحزب النهضة المشارك في الحكم.

وقرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ان يحيي الذكرى في حي التضامن الشعبي بالعاصمة، حيث وقعت مواجهات ليلية عنيفة بين شبان وقوات الامن في الايام الاخيرة. ومن المقرر ان يدشن ناديًا للشباب في الحي.

وغذت الاحتجاجات بطالة مستفحلة ورفع الضرائب، ما اثر على القدرة الشرائية للمواطنين التي تعاني اصلا من التضخم الذي فاقت نسبته 6 بالمئة نهاية 2017.

نقطة انطلاق "الربيع العربي"

وكانت الثورة التونسية التي شكلت نقطة انطلاق "الربيع العربي"، اندلعت شرارتها عندما احرق محمد البوعزيزي البائع المتجول الشاب نفسه في 17 ديسمبر 2010 غي سيدي بوزيد، احتجاجًا وغضبًا على وضعه الاجتماعي وعلى اهانة امنيين.

واعقبت تلك الحركة الغاضبة واليائسة، موجة احتجاجات على البطالة وغلاء المعيشة تخللتها مواجهات دامية. وتحت الضغط الشعبي فر بن علي الى السعودية في 14 يناير 2011.

وخلف قمع انتفاضة الشعب 338 قتيلاً.

ولئن تمكنت تونس حتى الان من التقدم في انتقالها الديموقراطي، فإنها بقيت تعاني على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

