طائرة ركاب تركية تنزلق خارج المدرج وتنجو بأعجوبة

أنقرة: انزلقت طائرة ركاب تركية من على المدرج، وعلقت في الوحل، بعد هبوطها بمطار في ولاية طرابزون التركية، المطلة على البحر الأسود.

ونشرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، صورًا لجهود إنقاذ الطائرة، التي علقت في الوحل مساء السبت، على بعد أمتار قليلة من البحر، وكانت الطائرة، التابعة لشركة بيجاسوس الخاصة، قادمة من مدينة أنقرة.

ونقلت "الأناضول" عن محافظ المدينة يوجل يافوز القول إن الحادث "لم يسفر عن إصابة أي من الركاب، وأنه جرى إجلاؤهم بسلام".

وتم استكمال الرحلات الجوية في مطار طرابزون الدولي يوم الأحد عقب تعليقها فترة موقتة في أعقاب الحادث.