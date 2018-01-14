انفجار سيارة في مدينة صيدا في جنوب لبنان

بيروت: أصيب القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمد حمدان بجروح الأحد جراء تفجير سيارة في مدينة صيدا في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر عسكري وآخر طبي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مصدر عسكري ان "سيارة من طراز بي أم دبليو انفجرت في مدينة صيدا ما أدى الى اصابة المسؤول في حركة حماس محمد حمدان". واكد مصدر طبي في المدينة أن حمدان "أصيب اصابة بالغة في قدميه بينما كان يهم بالدخول الى السيارة" التي احترقت بالكامل، موضحاً انه "يخضع لعملية جراحية في هذه الأثناء".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الانفجار وقع في محلة البستان الكبير. وشاهد مراسل فرانس برس السيارة مدمرة بالكامل وألسنة النيران تتصاعد منها أثناء توقفها في مرآب مبنى سكني قال شهود عيان ان حمدان يقطن فيه.

وعملت سيارات الاطفاء على اخماد النيران بينما ضربت الأجهزة الأمنية طوقاً في المكان تزامناً مع بدء القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة خلفية الانفجار.

