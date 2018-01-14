نتانياهو يصل الى نيودلهي في أول زيارة لرئيس حكومة اسرائيلي منذ 15 عاما

نيودلهي: وصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى نيودلهي الاحد في اول زيارة لرئيس حكومة اسرائيلية الى الهند منذ 15 عاما يأمل خلالها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان في استقبال نتانياهو وزوجته سارة في مطار نيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كان اول رئيس حكومة هندي يزور اسرائيل في تموز/يوليو الماضي.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان نشر قبل ان يتوجه الى الهند ان "هذه الزيارة تشكل فرصة لتعزيز التعاون مع قوة اقتصادية وامنية وتكنولوجية وسياحية عالمية"، مؤكدا ان "رئيس الوزراء الهندي مودي صديق قريب لاسرائيل".

ونتانياهو هو ثاني رئيس حكومة اسرائيلي يزور الهند بعد الزيارة التي قام بها ارييل شارون في 2003.

ويرافق نتانياهو وفد تجاري كبير يضم ممثلين عن قطاعات التكنولوجيا والزراعة والدفاع.

لكن قبل هذه الزيارة، الغت الهند طلبية بقيمة 500 مليون دولار لشراء ثمانية آلاف صاروخ "سبايك" مضاد للدبابات من انتاج شركة الاسلحة الاسرائيلية "رافايل".

وتعد اسرائيل من كبار موردي الأسلحة إلى الهند، وتبيعها كل عام معدات عسكرية بقيمة مليار دولار اميركي في المتوسط.

وزار رئيسا الحكومتين نصبا للجنود الهنود الذي قاتلوا الجيش العثماني في حيفا خلال الحرب العالمية الاولى. ويفترض ان يلتقي نتانياهو وزيرة الخارجية سوشما سواراج قبل عشاء مع مودي.