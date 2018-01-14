تعديل وزاري محدود في مصر

القاهرة: وافق مجلس النواب المصري بالأغلبية الأحد على تعديل وزاري محدود في حكومة شريف اسماعيل شمل وزارات التنمية المحلية وقطاع الأعمال والثقافة والسياحة، حسب ما أعلن التليفزيون الرسمي.

وتم الابقاء على شريف اسماعيل رئيسا للوزراء بالرغم من غيابه منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 عندما سافر في رحلة علاجية إلى المانيا استغرقت نحو شهر.

وعاد اسماعيل الى القاهرة في 21 ديسمبر الماضي الا انه لم يستأنف عمله حتى الان.

ويتولى وزير الاسكان مصطفى مدبولي اعمال رئيس الحكومة بالنيابة منذ بدأ اسماعيل رحلته العلاحية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مراسله داخل البرلمان أنه تم اختيار اللواء ابو بكر الجندي الذي كان حتى الان رئيسا للجعاز المركزي للتعبئة والاحصاء وزيرا للتنمية المحلية خلفا لهشام الشريف بينما عين خالد محمد على وزيرا لقطاع الأعمال خلفا لأشرف الشرقاوي.

واختيرت ايناس عبد الدايم التي كانت حتى الان رئيسة دار الاوبرا المصرية لتشغل منصب وزيرة الثقافة بدلا من حلمي النمنم.

ووافق البرلمان على تعيين رانيا المشاط، وهي مستشارة اقتصادية بصندوق النقد الدولي وزيرة للسياحة بدلا من يحيى راشد.

