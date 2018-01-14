البيت الابيض ينفي صحة تصريح لترمب حول علاقته الجيدة مع كيم جونغ أون

واشنطن: نفى البيت الابيض وصحح تصريحا نسب الى الرئيس الاميركي دونالد ترمب يقول فيه انه على علاقة جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون.

وكانت صحيفة وول ستريت جرنال نقلت عن ترمب قوله في مقابلة الخميس "اقيم علاقة جيدة على الارجح مع كيم جونغ اون".

لكن المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز قالت ان الجملة التي نقلتها الصحيفة وتوحي بان كيم وترمب على اتصال، كانت شرطية.

واوضحت في تغريدة على تويتر ان "الرئيس قال +قد اقيم علاقة جيدة على الارجح مع كيم جونغ اون+ قد اقيم.. قد اقيم.. قد اقيم"و+ليس اقيم+". وشددت على عبارة "قد اقيم" وكتبتها بالاحمر.

ونشر البيت الابيض والصحيفة كل على حدة تسجيلا للجملة التي قالها ترمب اثناء المقابلة، ويبدو ان البيت الابيض محق في نفيه مع ان الفارق في اللفظ بين الكلمتين ليس كبيرا.

وقالت ساندرز في تغريدتها ان وول ستريت جرنال ما زالت تنشر اخبارا كاذبة - تصريحا محورا للرئيس".

وفي المقابلة نفسها رفض ترمب ان يكشف ما اذا كان قد تحدث الى كيم. وقال "لا اقول انني فعلت ذلك ولا انني لم افعل ذلك. فقط لا اريد التعليق على ذلك".

واستعرت حرب كلامية بين ترمب منذ وصوله الى الحكم والزعيم الكوري الشمالي بسبب التجارب الصاروخية التي اجرتها بيونغ يانغ. لكن الرئيس الاميركي غير نبرته في الاسابيع الاخيرة ولم يستبعد احتمال التحادث هاتفيا معه.

