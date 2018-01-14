رفع القيود عن تطبيق تلغرام في إيران

طهران: اكد صحافيو وكالة فرانس برس رفع إيران ليل السبت الاحد القيود المفروضة على تطبيق تلغرام المشفر منذ الاضطرابات التي طالت عشرات مدن البلاد.

واكد مسؤول العلاقات العامة في وزارة الاتصالات لوكالة فرانس برس ان "المعلومات بشأن انهاء حظر تلغرام صحيحة"، وبات التطبيق متاحا مجددا عبر الهاتف النقال.

وافادت وكالة الانباء الطلابية إسنا ان "الحجب المؤقت لتلغرام ولعدد من القيود المطبقة في الاسبوعين الفائتين (...) رفع بالكامل بأمر من رئيس الجمهورية" حسن روحاني.

وشهدت إيران تظاهرات احتجاجية في عشرات المدن تخللتها أعمال عنف اسفرت عن سقوط 21 قتيلا واعتقال المئات.

وبدأت الاحتجاجات في مشهد، ثاني كبرى مدن البلاد، رافعة مطالب اقتصادية قبل أن تتحول الى حراك شعبي ضد النظام برمته وتخللتها اعمال عنف وهجمات على مبان حكومية ومراكز للشرطة.

وحجبت السلطات اثناء الاضطرابات خدمة تلغرام وموقع انستاغرام للصور من خلال الهاتف الجوال، متهمة مجموعات "معادية للثورة" في الخارج باستخدامهما للدعوة الى التظاهر.

في 6 يناير اعيدت خدمة انستاغرام وبقي استخدام تلغرام عبر الجوال متعذرا الا باستخدام شبكة خاصة فرضية او "في بي ان".

واثارت مسألة حجب شبكات التواصل جدلا حادا في صفوف السلطة.

وانتقد روحاني في 9 يناير المطالبين بابقاء القيود على شبكات التواصل مؤكدا انه من الصعب تبريرها لأكثر من "يومين او خمسة".

وقال "تريدون اغتنام الفرصة لاغلاقها الى الأبد. وفيما غرقتم في سبات عميق واجه 40 مليونا المشاكل (...) وخسر 100 الف وظائفهم"، دون تحديد الجهة التي وجه كلامه اليها.

ويطالب المحافظون الحكومة الاستعاضة عن تلغرام وانستاغرام بشبكتين إيرانيتين قائمتين حاليا.

ويستخدم أكثر من 25 مليون شخص تطبيق "تلغرام"، الأكثر شعبية في البلد الذي يعد 80 مليون نسمة.

وتحجب إيران مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب منذ حركة الاحتجاجات الواسعة عام 2009 ضد اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد لولاية ثانية، لكن يمكن دخولها من خلال "في بي ان".

