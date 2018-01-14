هكذا تخطط مايكروسوفت لتغيير العالم!

لندن: كشفت شركة مايكروسوفت أن كومبيوتر سرفيس برو الذي أطلقته أواخر 2017 هو في الحقيقة الخطوة الأولى نحو مستقبل جديد للكومبيوتر الشخصي أي كومبيوترات محمولة فائقة الخفة من حيث الوزن والسمك، ذات بطارية عمرها 20 ساعة ولا تحتاج إلى تقنية واي فاي للارتباط بالانترنت اينما يكون المستخدم.

وقال مسؤولون في مايكروسوفت لمجلة بيزنس انسايدر على هامش المعرض الدولي للالكترونيات الاستهلاكية في لوس انجيليس إن شركة البرمجيات العملاقة تطلق على هذا الكومبيوتر الجديد اسم "الكومبيوتر الشخصي المرتبط دائماً" Always Connected Personal Computers أو "أي سي بي سي".

وشبه نائب الرئيس التنفيذي للشركة تيري مايرسون تطوير هذا الكومبيوتر بالانقلاب الذي احدثه صعود منصات الحوسبة السحابية مثل آمازون ويب سيرفيسيس ومايكروسوفت آزور.

وقال مايرسون "إن الشبكة تنتقل إلى السحابة كما انتقل التخزين والحوسبة"، موضحاً أن السرع الخلوية تزداد أكثر فأكثر بحيث يمكن ان تتفوق بالنسبة لكثيرين على تقنية واي فاي في بيوتهم أو مكاتبهم. وعندها قد لا يعود هناك معنى في التمسك بتقنية واي فاي لا سيما وان العالم يُغطَّى بالاشارة الخلوية.

ودخلت الحلبة الشركات الكبرى لانتاج الكومبيوتر الشخصي خشية التلكؤ وراء مايكروسوفت. وأعلنت شركتا اتش بي وآسوس ان كومبيوترات "أي سي بي سي" ستُطلق في وقت لاحق من عام 2018. وقدمت شركة لينوفو في معرض الالكترونيات الاستهلاكية كومبيوترها المرتبط دائماً "ميكس 630".

وستواجه هذه الشركات كلها منافسة من آبل ايضاً. فإن آيباد برو يأتي مع مودم "تطور طويل الأمد" على غرار كومبيوتر سيرفيس برو من مايكروسوفت.

وتنظر آبل إلى هذا الجهاز على انه مستقبل الكومبيوتر المحمول. ويعني هذا معركة حامية بين مايكروسوفت وآبل على مستقبل الكومبيوتر الشخصي الذي سيكون جهازاً يمكن ان تأخذه أينما تذهب دون قلق على شحنه أو ايجاد نقطة واي فاي تربطك بالانترنت.

ولاحظ ماثيو بارلو نائب رئيس مايكروسوفت أن عمر البطارية المحدود هو السبب في عدم تأهل الكثير من الكومبيوترات الشخصية إلى مرتبة الكومبيوتر المرتبط دائماً. فالجهاز يمكن ان يكون خفيفاً من حيث الوزن ونحيفاً من حيث السمك، ولكن من دون عمر طويل للبطارية لا يرتقي إلى مصاف الكومبيوتر "أي سي بي سي".

والسبب أن استيفاء كل هذه المعايير يغير طريقة استخدام الكومبيوتر. فالمستخدم يتردد في اصطحاب كومبيوتره المحمول في رحلاته لأن البطارية يمكن ان تموت وقد لا يجد مقهى لاستخدام واي فاي. ولكن ببطارية ذات عمر طويل وارتباط دائم بالانترنت يكون المستخدم منتجاً في أي مكان.

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بيزنس انسايدر". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://uk.businessinsider.com/microsoft-explains-always-connected-pc-master-plan-2018-1



