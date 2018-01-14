العاهل السعودي يستقبل وزير الاقتصاد الياباني

إيلاف من الرياض: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم الأحد، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني هيروشيغي سيكو.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات الشراكة الفاعلة بين البلدين لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وقد انطلقت في وقت سابق اليوم، فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وقيادات القطاع الحكومي والاقتصادي في كلا البلدين.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغيه سيكو، قد كشف عن أن طوكيو اتخذت إجراءات متينة بطريقة سريعة وفاعلة جداً، لتعزيز التعاون مع الرياض في مجالات الطاقة، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والترفيه والملكية الفكرية، وغيرها، مؤكداً أن السعودية ستظل المزود الرئيسي الموثوق للنفط لأمن الطاقة في بلاده.

وقال سيكو في تصريحات صحافية إن مجموعة العمل المشتركة لـ(الرؤية السعودية - اليابانية 2030) قامت بتأسيس فريق سيتم توجيهه وقيادته بواسطة خبراء ومسؤولين رفيعي المستوى من كلا الجانبين، و"حددنا حتى الآن 46 فرصة ممكنة بمشاركة الحكومة، و37 مذكرة تفاهم ملموسة بين قطاع الأعمال في البلدين".

وأعرب سيكو سيواصل عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان سيتواصل في الارتفاع إلى المملكة، مرحبًا بالاستثمار الأجنبي المباشر السعودي في اليابان في مختلف القطاعات.

ونوه بالاستثمارات المشتركة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي و"سوفت بنك" في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الفائقة، وفي مشروع "نيوم".