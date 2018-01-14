مسرّب المعلومات لموقع ويكيليكس يترشح للكونغرس الاميركي

واشنطن: ترشح العسكري الأميركي السابق المتحول جنسيا تشيلسي مانينغ الذي سرب معلومات سرية نشرت عبر "ويكيليكس"، الى الكونغرس الاميركي عن ولاية ميريلاند، بحسب وثيقة نشرت السبت.

وتدرج الوثيقة الصادرة عن اللجنة الفدرالية للانتخابات تشيلسي اليزابيث مانينغ من شمال بيثيزدا، ميريلاند مرشحة لمجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي.

وبذلك يكون الجندي السابق المدان بتهمة الخيانة في 2010 واطلق سراحه في ايار/مايو الماضي انتقل من موقع الادانة الى صفة مرشح للكونغرس في اقل من عام تصدر خلاله عناوين الاخبار.

وفي العام 2010، سرب الجندي برادلي مانينغ (تشيلسي مانينغ حاليا) عبر "ويكيليكس" أكثر من 700 الف وثيقة سرية تتعلق بالحرب في العراق وافغانستان إضافة إلى أكثر من 250 الف مراسلة دبلوماسية أثارت انزعاجا كبيرا للدبلوماسية الأميركية.

