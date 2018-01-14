واشنطن: اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاحد ان برنامج "داكا" الذي يجيز لمئات الاف المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد خلافا للقانون عندما كانوا اطفالا العمل والدراسة في الولايات المتحدة بصورة شرعية، "انتهى على الارجح".

وقال ترمب في تغريدة ان "داكا" (مختصر "الاجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين") "انتهى على الارجح لان الديموقراطيين لا يريدونه حقا. كل ما يريدون هو الكلام وأخذ اموال يحتاج اليها جيشنا حاجة ماسة".

واضاف في تغريدة اخرى "أريد، بصفتي الرئيس، ان يأتي اشخاص الى بلدنا سيساعدوننا في تجديد قوتنا وعظمتنا، وان يأتوا عبر نظام مستند الى الكفاءة. لا سحب قرعة بعد الآن! اميركا اولا".

في ايلول/سبتمبر الماضي، اعلن ترمب وقف العمل بالبرنامج الذي سمح لـ690 ألفا دخلوا البلاد خلافا للقانون عندما كانوا اطفالا بالعمل والدراسة بشكل شرعي ويحميهم من الترحيل، وأعطى الكونغرس مهلة ستة أشهر أي حتى اذار/مارس المقبل من اجل ايجاد حل دائم لهؤلاء المهاجرين المعروفين باسم "الحالمين". وربط ترمب موضوع تسوية الأوضاع بمشروعه بناء جدار على الحدود مع المكسيك، الذي يعارضه الديموقراطيون بشدة.

لكن محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو جمدت في 10 كانون الثاني/يناير قرار ترمب وأمرت ادارته اعادة العمل بالبرنامج على مستوى البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه في الخامس من ايلول/سبتمبر 2017.

وتاتي هذه التصريحات بعد ايام من الادانات العالمية لتصريحات نقلت عن ترمب الخميس اثناء اجتماع مع مشرعين في البيت الابيض حول برنامج "داكا" الموروث من إدارة باراك اوباما السابقة.

ونقل عدد من وسائل الاعلام والشهود عن ترمب سؤاله خلال المناقشات "لماذا يأتي كل هؤلاء الاشخاص من حثالة الدول الى هذا البلد؟" على غرار دول أفريقية وهايتي والسلفادور.

ونفى ترمب الجمعة استخدام هذا التوصيف مع الاقرار بانه اعتمد نبرة "قاسية".