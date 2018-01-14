GMT 15:14 2018 الأحد 14 يناير GMT 16:07 2018 الأحد 14 يناير  :آخر تحديث

نائب رئيس الإمارات ووزير الداخلية السعودي يبحثان آخر المستجدات

صحافيو إيلاف
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إيلاف من الرياض: استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر زعبيل اليوم الأحد، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي.

ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات وتقدير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للشيخ محمد بن راشد، وتمنياتهما لحكومة وشعب الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه خلال الاستقبال تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاستقبال من الجانب الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

فيما حضره من الجانب السعودي، الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.


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