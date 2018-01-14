حصيلة انزلاقات التربة في كاليفورنيا ترتفع الى 19 قتيلا

لوس انجليس: خلفت انزلاقات التربة الضخمة التي ضربت قسما من جنوب كاليفورنيا بداية الاسبوع، 19 قتيلا بحسب حصيلة جديدة اعلنت نهاية الاسبوع فيما لا يزال خمسة اشخاص مفقودين.

وقالت اجهزة الاسعاف في منطقة سانتا باربرا ان عدد المفقودين قد "يتغير في شكل كبير" فيما يواصل المسعفون البحث عن ضحايا بين الركام والمباني المتضررة.

واوردت سلطات المنطقة عبر تويتر ان "البيئة غير المستقرة لا تزال تشكل خطرا على المدنيين والمسعفين" و"الكميات الهائلة من الوحل والركام تعوق تقدم العمل".

وتسببت الامطار الغزيرة التي انهمرت على هذه المنطقة التي تعرضت لحرائق مترامية في كانون الاول/ديسمبر، بانزلاقات للتربة طاولت هضاب مونتي سيتو ومدنا اخرى في منطقة سانتا باربرا شمال غرب لوس انجليس.

واضافة الى القتلى والجرحى، دمرت السيول الموحلة 65 منزلا واصابت اكثر من 450 باضرار.

