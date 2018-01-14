تنطلق بعد غد الثلاثاء أولى حلقات برنامج شاعر المليون الذي شكل منذ إطلاق موسمه الأول 2006 ـ 2007 مدرسة شعرية لمختلف أجيال الشعر النبطي في دول الخليج والدول العربية، حيث انتقلت لجنة تحكيمه إلى هذه الدول باحثة وكاشفة عن مواهب فريدة وتحفيزها وتشجيعها على المضي قدمًا في صقل نفسها، ليرسو في العاصمة الإماراتية أبوظبي ويصبح منصة للمنافسات بين تجليات الشعرية النبطية على اختلاف أساليبها وموضوعاتها وجمالياتها.

إيلاف من أبوظبي: البرنامج الذي تقوم عليه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي برئاسة اللواء ركن طيّار فارس خلف المزروعي، قدم مئات الشعراء الذين أصبحوا الآن يشكلون جزءًا حيويًا من حركة الشعر النبطي ومساهمًا فاعلًا في الإنتاج الثقافي والفني في الخليج والدول العربية، حيث تلقفت قصائدهم الأمسيات والبرامج التليفزيونية والمغنون والملحنون وغيرهم، إضافة إلى ما شكلوه من أصوات معبّرة عن شجون الوطن وطموحاته.

الموسم الثامن الذي انطلقت جولاته من العاصمة الأردنية عمّان في أكتوبر 2017 واختتمت في أوائل يناير 2018 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمت لقاءات مع شعراء من 11 دولة هي "المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، سلطنة عُمان، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية العراق، اليمن، السودان، جمهورية مصر العربية، والجزائر".

شهد البرنامج ازديادًا ملحوظًا في أعداد الشعراء، وقد كشف الشاعر والروائي سلطان العميمي، عضو لجنة التحكيم أنّ هذه الزيادة والتميز دفعت اللجنة إلى أن تكون هناك مرحلة الـ 150 شاعرًا بدلًا من المائة، مضيفًا أن هناك نسبة من 60-70 بالمائة من المتقدمين شعراء صغار السن، وهؤلاء لديهم فرصة في المشاركة وتطوير أنفسهم في المواسم المقبلة.

وأكد سلطان العميمي أنّ الأسئلة والمعايير ودقة الاختبارات ساعدت كثيرًا على عملية اختيار قائمة الـ48 شاعرًا، كما إنّ النقاش الدائم بين أعضاء اللجنة يعطينا انطباعًا واحدًا تقريبًا حول من سيدخلون المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لمس انطباع الرضا من جميع أعضاء اللجنة عن بعض الشعراء.

في حين رأى عيسى المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية "أنّ رفع القائمة ما قبل النهائية لمنافسات مسابقة شاعر المليون إلى 150 شاعرًا، يدل على أن المستوى الشعري لشعراء النبط في العالم العربي في ارتفاع مستمر، ورقعة انتشاره باتت أكبر، وهو ما يعكس التأثير الكبير الذي أحدثته المسابقة في المشهدين الشعري والثقافي في المنطقة".

وقد اجتمع أعضاء لجنة التحكيم واللجنة الإستشارية للبرنامج اجتماعًا سريًا لاختيار القائمة النهائية للشعراء الـ48 الذين يشاركون في الحلقات المباشرة من البرنامج، بعدما تمكنوا من اجتياز كل الاختبارات، وحصلوا على درجات تؤهلهم إلى الانتقال إلى مرحلة الحلقات المباشرة.

وكشف عيسى المزروعي أنّ قائمة الـ 48 شاعرًا تضمّ لهذا الموسم، 5 شعراء من دولة الإمارات، 16 شاعرًا من المملكة العربية السعودية، 9 شعراء من دولة الكويت، 3 شعراء من مملكة البحرين، 3 شعراء من سلطنة عُمان، 5 شعراء من الأردن، 3 شعراء من سوريا، شاعرين من العراق، وشاعر واحد من كل من مصر واليمن.

بذلك يرتفع عدد الشعراء الذين كشف عنهم برنامج "شاعر المليون" على مدى 8 مواسم إلى (384) شاعرًا من 17 دولة عربية، منهم 19 شاعرة (خمس شاعرات في الموسم الثامن)، 47 شاعرًا من دولة الإمارات بنسبة حوالى 12.5%، فيما بلغ عدد شعراء السعودية النسبة الأعلى في 8 مواسم بـ 148 شاعرًا، تلاهم شعراء الكويت بـ 65 شاعرًا.

جاء إعلان قائمة الـ 48 للموسم الثامن من أصل الآلاف من الشعراء الذين تقدّموا للمشاركة في المسابقة الشعرية الأكبر من نوعها، ويحدوهم الطموح للحصول على لقب المسابقة التي باتت تمثل حُلم شعراء النبط لما تحظى به من اهتمام إعلامي ومتابعة جماهيرية كبيرة من عشّاق الشعر.

أضاف المزروعي أنّ إدارة البرنامج تحرص على تطوير وسائل التواصل مع الجمهور ومواكبة التقنية الحديثة في ذلك، حيث سيكون هناك تطبيق خاص يُتيح للمشاهدين متابعة البرنامج باستخدام هواتفهم النقالة من خلال متجري أبل ستور، وغوغل بلاي، إلى الجانب الموقع الإلكتروني للبرنامج، والمزيد من المنصّات التي سيكون لها الدور المؤثر والفاعل في عملية التواصل مع الجمهور، وخاصة المُشاهدين عبر شاشات التلفزة.

تكمن أهمية شبكات التواصل الاجتماعي في سرعة التواصل مع الآخرين عبر شبكاتها المتنوعة، إضافة إلى طبيعة عرض المعلومة سواء من خلال الصورة، الصوت، الفيديو، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الوسائط المتعددة.

وأشار إلى أنّ برنامج "شاعر المليون" وعبر مواسمه المتتالية، استطاع أن يحافظ على مكانته الجماهيرية العالية التي اكتسبها، وخاصة من ناحية تفرّده على مستوى البرامج الثقافية الهادفة، حيث حازت المواسم السابقة اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام العربية والعالمية التي تحدثت عن الجهود الحثيثة التي تبذلها أبوظبي للارتقاء بالشعر النبطي والأدب والتراث عمومًا، ودورها الرائد في نقل المُنجز الثقافي المحلي إلى العالم، واحتضان المُبدعين العرب من مختلف الدول.

على الصعيد عينه، عقدت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية – أبوظبي، مؤتمرًا صحافيًا للإعلان عن تفاصيل برنامج شاعر المليون في موسمه الثامن، اليوم الأحد 14 يناير 2018 بأبوظبي.

- قائمة الـ 48 شاعرًا للموسم الثامن:

السعودية:

1. آدم دليم القحطاني

2. متعب نصار الشراري

3. راشد حمد المري

4. تهاني بنت حميدان المليحان التميمي

5. سالم حواس الحازمي

6. صالح عبدالرحمن اللذيذ العنزي

7. طلق عيد الدعجاني

8. عكاش غزاي عارف الذيابي

9. فهد عوض البريكي العازمي

10. فواز سعد الزبيني العنزي

11. لولوه الحميدي الدوسري

12. محمد سليمان العنزي

13. مشاري سرهيد الرشيدي

14. مشعل الضوي العنزي

15. نجم جزاع الاسلمي الشمري

16. نواف التركي الظفيري

الكويت

1- احمد وهف شمروخ المطيري

2- حمد فالح جودان العازمي

3- عايد الشلال المطيري

4- عبدالعزيز ثويني الدلح

5- فيصل عايض العتيبي

6- مبارك غنيم الفعم الرشيدي

7- مبارك فهد المطيري

8- محمد نايف الخالدي

9- مساعد فهد العجمي

البحرين

1-سالم أحمد البديد المناعي

2-سبيكة محمد راشد الشحي

3- محمد علي ابراهيم المضحي

مصر:

1- فريج عتيق المزيني

اليمن:

1- مانع مسعود الهميمي

العراق:

1- زايد الضيف التميمي

2- عبدالله لهمود البدري

الأردن :

1- إسراء عيسى الزقيبة

2- حذيفة الشريفي العمارين

3- صالح عوض الهقيش الصخري

4- علي هلال المساعيد

5- ياسر عيد الزلابية

سوريا:

1- عبدالله عبد الحميد المصطفى الطائي

2- محمد الياس عبدالله القرعاني

3- مهنا خضير الماضي

سلطنة عمان:

1- حسن علي سليمان المعمري

2- فهد يوسف الأغبري

3- نبهان بن مسعود الصلتي



الإمارات:

1- بتول حسين آل علي

2- حمد شامس المزروعي

3- سالم سعيد الراشدي

4- عبيد علي خصيف الكعبي

5- علي سالم برطاع الهاملي

يشار إلى أن شاعر المليون هو برنامج تلفزيوني مُتخصّص في مسابقة الشعر النبطي، انطلق من إمارة أبوظبي في دولة الإمارات. وحاز متابعة جماهيرية واسعة في العالم العربي منذ موسمه الأول 2006-2007، وقام العديد من المحطات الفضائية ببث حلقات البرنامج الأسبوعية، كما قامت بمتابعة وتغطية الحدث المئات من وسائل الإعلام العربية والأجنبية بمختلف اللغات.