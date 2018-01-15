طائرة تنحرف عن مدرج مطار تركي وتوشك أن تسقط في البحر

أوشكت الطائرة أن تسقط في البحر بعد انحرافها عن مدرج المطار

أوشكت الطائرة أن تسقط في البحر بعد انحرافها عن مدرج المطار

انتاب الهلع مسافرين في طائرة انحرفت عن مسار مدرج مطار تركي لتعلق عند حافة جرف صخري مطل على البحر وعلى بعد أمتار فقط من حافة المياه.

وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-800 تابعة لشركة خطوط بيغاسوس الجوية، تحمل على متنها 168 مسافرا فضلا عن طاقمها.

وقد اقلعت في رحلة من العاصمة التركية أنقرة لتهبط في مطار طرابزون على ساحل البحر الأسود في وقت متأخر السبت.

وقال محافظ طرابزون، يوجيل يافوز، إنه أُخلي جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة بسلام، ولم ترد أي تقارير عن وقوع أي إصابات بينهم.

وقال مسؤولون إن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادث.

ووصفت وكالة أنباء الأناضول التركية حالة الفزع التي انتشرت بين ركاب الطائرة عند خروجها عن السيطرة وانحرافها خارج مدرج المطار.

ونقل عن إحدى ركاب الطائرة، فاطمة غوردو، قولها "لقد ملنا إلى الجانب، ثم باتت مقدمة الطائرة إلى الأسفل وذيلها إلى الأعلى. ساد الفزع وبدأ الناس بالصراخ".

واظهرت صور الطائرة منكفئة على مقدمتها على منحدر طيني على بعد أمتار فقط من حافة مياة البحر.

وأوضح المحافظ أن المطار قد أُغلق لعدة ساعات أثناء تواصل التحقيق في الحادثة.

وقالت شركة خطوط بيغاسوس الجوية في بيان إن "حادث انحراف عن مسار المدرج" وقع للطائرة عند هبوطها في مطار طرابزون.