ترمب: أنا أقل شخص عنصري!

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد على أنه "ليس عنصريًا"، وذلك بعد تصريحات نُقلت عنه، ووصف فيها بلدانًا يأتي منها المهاجرون بأنها "حثالة".

إيلاف من واشنطن: قال ترمب للصحافيين في نادي ترمب الدولي للغولف في وست بالم بيتش في فلوريدا، حيث كان يتناول العشاء مع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي، "أنا لست عنصريًا. أنا أقل شخص عنصري تُقابلونه".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت أن ترمب أدلى بتصريح عن "البلدان الحثالة" خلال استقباله في مكتبه عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ للبحث في مشروع قانون حول الهجرة.

نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن ترمب سأل خلال المناقشات: "لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من حثالة الدول إلى هذا البلد؟"، موضحة أنه كان يشير إلى دول أفريقية وهايتي والسلفادور.

لم ينف البيت الأبيض التصريحات أو يعترض عليها، وقال إن "بعض الشخصيات السياسية في واشنطن تختار الدفاع عن دول أجنبية، لكن الرئيس ترمب سيعمل دائمًا من أجل مصلحة الشعب الأميركي".

