الرئيس السيرلانكي يرفض السماح للنساء بشراء الكحول

ترى الكثير من النساء في سيرلانكا بأن تناول الكحول يتناقض مع ثقافة البلاد

ترى الكثير من النساء في سيرلانكا بأن تناول الكحول يتناقض مع ثقافة البلاد

ألغى الرئيس السيرلانكي مايثريبا سيريسينا تعديلاً قانونياً يسمح للنساء بشراء الكحول في البلاد .

وقال سيريسينا إنه طالب الحكومة بإلغاء هذا التعديل الذي يسمح للنساء بالعمل في البارات أيضاً من دون ترخيص.

وأضاف أنه لم يعلم بهذا التحرك إلا من خلال الصحف.

وكانت الحكومة أعلنت الأربعاء عن تعديلها القانون الذي يعود لعام 1955، موضحة أنه مجحف بحق المرأة في سيرلانكا.

وانتقد الكثيرون قرار الرئيس السريلانكي بسبب أخذ قضية التمييز ضد المرأة بصورة جدية.

وقال مدون سريلانكي إن "هذا القانون لا يعتبر قانون مناهض للمرأة و، إلا أنه وسيلة من وسائل السيطرة على المرأة".

ما الذي يعني كان سيعينه تعديل القانون؟

بالرغم من أن القانون القديم لم يكن معمولا به بشكل صارم، إلا أن العديد من النساء في سيرلانكا رحبوا بالتعديل.

وكان التعديل سيسمح للنساء في سن الثامنة عشر وما فوق بشراء الكحول بصورة قانونية للمرة الأولى منذ 60 عاماً.

وكان سيسمح ببيع الكحول من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة العاشرة مساء عوضاً عن التوقيت المعمول به حالياً أي من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساء.

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لماذا تدخل الرئيس؟

انتقد كبار الرهبان وأغلبهم من البوذيين قرار رفع حظر بيع المشروبات الكحولية للنساء في البلاد، مشددين بأنه سيدمر الأسر في سيرلانكا لأنه يشجع مزيد من النساء على الإدمان على الكحول.

AFP الرئيس السريلانكي

وقال الرئيس السريلانكي إنه استمع لانتقادات بشأن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة وأمر بإلغاء القانون.

ولا يعتبر قرار سيريسينا مفاجئاً للكثيرين نظرا لاهتمامه بحملة مناهضة لتناولا لكحول ويحذر دوماً من خطورة تناول المشروبات الكحولية بين النساء ويصف ازديادها بأنه "أمر كارثي".

لماذا يتهم الرئيس السريلانكي بأنه "منافق"؟

يشجع الرئيس السريلانكي سيريسينا النساء في البلاد على لعب دور أكبر في السياسة مطالباً حكومته بتشجيع الكثير من النساء على المشاركة في الانتخابات المقبلة، إلا أن موقفه من تعديل القانون أدى إلى موجة غضب عارمة من النساء والرجال على تويتر.

نسبة استهلاك النساء الكحول في سيرلانكا

ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية التي تعود لعام 2014، فإن 80 في المئة من النساء في سيرلانكا لا يتناولن الكحول مقارنة بـ 56 في المئة من الرجال، كما أن 0.1 في المئة من النساء فوق سن 15 يستهلكن كميات كبيرة من الكحول مقارنة بـ 0.8 في المئة من الرجال بنفس السن.

ويقول مراسل بي بي سي عزام أمين إن الكثيرات من النساء في سيرلانكا لا يقبلن على شرب الكحول لأنها تتناقض مع ثقافة البلاد.