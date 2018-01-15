قتلى وجرحى في هجوم انتحاري مزدوج في بغداد

الهجوم هو الأعنف منذ اعلان العراق "دحر" تنظيم الدولة الإسلامية.

قتل 18 شخصاً على الأقل في تفجير مزدوج هز العاصمة العراقية بغداد صباح الاثنين نفذه انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين، بحسب ما أفاد مسؤولون بوزارة الداخلية.

وأكدت مصادر طبية عراقية إصابة 84 شخصاً في الهجوم الذي استهدف ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال وزير الداخلية العراقي إن "عدد القتلى مرشح للإرتفاع مع انتشال المزيد من الجثث في موقع الطيران".

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وهذا أعنف هجوم تشهده العاصمة العراقية منذ اعلان العراق في أواخر العام الماضي "دحر" تنظيم الدولة الإسلامية.

ولم تعلن أي جهة مسؤولياتها عن الهجوم.

وتعتبر ساحة الطيران مركزاً تجارياً مهماً في بغداد، وكانت المنطقة عرضة لاعتداءات داكية في السابق.

ولم تعلن أي جهة بعد عن مسؤوليتها عن الهجوم.