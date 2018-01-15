البحرين تدين وقطر تنفي الاعتراض الجوي

نصر المجالي: أدانت البحرين قيام مقاتلات تابعة لقطر باعتراض طائرة مدنية كانت آتية إلى المنامة، وأكدت وقوفها مع دولة الإمارات الشقيقة.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الاثنين 15 يناير 2018، إن البحرين "تدين بشدة قيام مقاتلات تابعة لقطر باعتراض طائرة مدنية قادمة من الإمارات إلى البحرين، (رحلة طيران الإمارات رقم 837)، خلال رحلتها الاعتيادية صباح اليوم، وذلك أثناء تحليقها في المسارات المعتادة، في خرق واضح للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة وخاصة تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، وما نصت عليه اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وتعديلاتها لعام 1944.

وتؤكد الوزارة أن "هذا السلوك العدائي المرفوض من قبل قطر تجاه الطائرات المدنية، بات متكرراً في الفترة الأخيرة ويعرض سلامة الطيران المدني للخطر ويحمل تهديداً على حياة المدنيين".

وشدد البيان على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ولوقف هذه الخروقات وصد هذه الانتهاكات من قبل دولة قطر.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أفادت، في وقت سابق، اليوم الاثنين، بأن الهيئة العامة للطيران المدني تلقت صباح اليوم بلاغًا من إحدى شركات الطيران الوطنية، يفيد بأن "إحدى طائراتها خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية، في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية".

بدورها، نفت قطر، ما أعلنته الإمارات عبر وكالتها الرسمية من اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية خلال رحلة إلى المنامة. ونقلت قناة "الجزيرة" عن مسؤول في الخارجية نفيه لما تداولته وسائل إعلام رسمية إماراتية، حول اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية.

