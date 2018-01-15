تسعة قتلى في معارك قرب مطار طرابلس وتوقف الحركة الملاحية فيه

طرابلس: قتل تسعة اشخاص على الاقل في معارك اندلعت الاثنين في محيط مطار معيتيقة الدولي قرب العاصمة الليبية طرابلس اثر هجوم شنته مجموعة مسلحة كما اعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وقالت وزارة الصحة الليبية على صفحتها على فيسبوك "الحصيلة الأولية لحالات الوفاة نتيجة للاشتباكات الواقعة في محيط مطار معيتيقة هي 5 حالات وفاة موجودة داخل مستشفى معيتيقة و4 حالات وفاة موجودة داخل مركز جراحة القلب بتاجوراء".

وكانت هذه المعارك ادت الى اغلاق المطار.

واعلنت مصادر ملاحية واخرى امنية في وقت سابق توقف حركة الملاحة الجوية في مطار طرابلس الدولي بعد هجوم لمجموعة مسلحة ادى الى معارك عنيفة.

وفي بيان على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، كتبت ادارة مطار معيتيقة الدولي "توقف حركة ملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي نتيجة لإشتباكات حدتث وتحدث هذا الصباح".

وقالت قوة الردع الخاصة المكلفة ضمان امن المطار على صفحتها على فيسبوك ان "هجوما" استهدف موقع مطار معيتيقة الدولي " والسجن الذي يقبع بِه أكثر من 2500 موقوف بقضايا مختلفة". واضافت ان الهجوم كان يهدف الى "تحرير" عدد من اعضاء المجموعة.

وقال طيار ليبي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "كل طاقم المطار والمدنيين تم اجلاؤهم" عندما بدأت المعارك. واضاف "رأينا دبابات في محيط المطار".

