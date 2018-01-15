قمة أردنية يونانية قبرصية الثلاثاء في نيقوسيا

نصر المجالي: قال بيان رسمي أردني إن الملك عبدالله الثاني، سيشارك يوم غد الثلاثاء في قمة ثلاثية تستضيفها العاصمة القبرصية نيقوسيا وتضم الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس.

وحسب بيان القصر الملك الاردني، فإن القمة الثلاثية، ستتناول آفاق التعاون المشترك بين الأردن وكل من قبرص واليونان، والتطورات الراهنة في الشرق الأوسط.

كما سيتم أيضًا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والثلاثية في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية، كالطاقة المتجددة والاقتصاد والصحة والزراعة والتعليم العالي والثقافة والملاحة البحرية.

وتشكل هذه القمة، التي يشارك بها الأردن للمرة الاولى، ركيزة أساسية لتوثيق التعاون الاستراتيجي بين الأردن وقبرص واليونان على مختلف الصعد، وبما يسهم في تعزيزالعمل المشترك ويخدم مصالح شعوبها.

ويضم الوفد المرافق للعاهل الأردني، رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية.

