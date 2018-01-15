GMT 15:51 2018 الإثنين 15 يناير GMT 16:15 2018 الإثنين 15 يناير  :آخر تحديث

المتحدث باسم التحالف العربي يزور شرق صنعاء

صحافيو إيلاف
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صنعاء: قام المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، يوم الأحد بزيارة خطوط المواجهة الأمامية بجبهة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وزار العقيد المالكي، برفقة قيادات من قوات التحالف العربي، ووزير الإعلام اليمني معمر الارياني، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء ناصر الذيباني، وعدد من قيادات الجيش الخطوط الأمامية للمواجهات مع عناصر الحوثي على تخوم العاصمة صنعاء.

بدوره، أوضح قائد المنطقة العسكرية السابعة، أن الجيش الوطني لا يفصله عن العاصمة صنعاء سوى عدة كيلومترات، وأنهم بانتظار "توجيهات القيادة السياسية والعسكرية لنكون قريبا داخل العاصمة صنعاء".

ويحقق الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، تقدما ميدانيا متسارعا في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، في إطار تصعيد العمليات العسكرية لاستكمال إنهاء انقلاب الحوثي.


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