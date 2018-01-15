مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الغربية

رام الله: قتل شاب فلسطيني مساء الاثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات اندلعت في بلدة قرب مدينة قلقيلية، في شمال الضفة الغربية المحتلة، حسب ما اعلنت وزارة الصحة، ووكالة وفا الفلسطينية الرسمية للانباء.

واعلنت وزارة الصحة في بيان "استشهاد أحمد عبد الجابر محمد سليم (24 عاما) برصاص الاحتلال في جيوس، شرق قلقيلية".

بينما اوردت وفا انه اصيب خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الاسرائيلي.

ولم يكن بالامكان الحصول على تعليق فوري من الجيش الاسرائيلي.

ومنذ السادس من كانون الاول/ديسمبر، شهدت الأراضي المحتلة سلسلة تظاهرات احتجاجية ومواجهات مع الجيش الاسرائيلي بعد اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للدولة العبرية.

ويرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ اعلان ترامب الى 17 فلسطينيا بينما قتل مستوطن اسرائيلي الاسبوع الماضي في الضفة الغربية المحتلة.