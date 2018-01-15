امير قطر في تركيا للتباحث مع أردوغان

انقرة: استقبل الرئيس التركي رجب اردوغان الاثنين في انقرة امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسط توتر متصاعد بين الدوحة وخصومها في الخليج.

واعلنت الرئاسة التركية ان اردوغان وآل ثاني عقدا اجتماعا بعد الظهر في القصر الرئاسي بانقرة، دون ان تكشف فحوى المحادثات.

وتعتبر تركيا احد اكبر الداعمين لقطر في خلافها مع السعودية والامارات ومصر والبحرين التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017 واتهمتها بدعم مجموعات متطرفة خصوصا تنظيم الاخوان المسلمين والتقارب مع ايران.

واغلقت الدول الاربع مجالاتها الجوية والبحرية والبرية مع قطر.

وترفض الدوحة الاتهامات بدعم متطرفين اسلاميين وتتهم الرباعي بانه يحاول فرض "وصاية" على سياستها الخارجية.

واكدت تركيا دعمها قطر فور اندلاع الازمة وارسلت مساعدات غذائية للدوحة. كما اقامت قاعدة عسكرية في قطر تضم منشآت ونحو ثلاثة آلاف عسكري.

وكان الرئيس التركي زار مرتين الدوحة منذ بداية الازمة كما ان امير قطر زار تركيا في ايلول/سبتمبر 2017.

وتأتي اجتماعات الرجلين في انقرة وسط تصاعد التوتر بين الدوحة وابوظبي بعد اعلان الامارات الاثنين ان طائرات مقاتلة قطرية "اعترضت" طائرتين مدنيتين لطيران الامارات كانتا في طريقهما الى البحرين، الامر الذي نفته الدوحة.

وكانت قطر اعلنت مرتين في الايام الاخيرة ان طائرات حربية اماراتية انتهكت مجالها الجوي مرة في 21 كانون الاول/ديسمبر 2017 وثانية في 3 كانون الثاني/يناير 2018 ورفعت شكوى الى الامم المتحدة.