قطر تعترض وتهدد طائرة إماراتية... الأعلى تداولًا على تويتر

تصدر هاشتاغ #قطر_تهدد_طائرة_ إماراتية، وهاشتاغ #قطر_تعترض_طائرة_إماراتية، قائمة الهاشتاغات الأعلى تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

إيلاف من دبي: جاء هذان الهاشتاغان بعد تصريحات إماراتية باعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين بشكل مخيف أفزع ركاب الطائرتين وطاقميهما، اليوم الاثنين، وكانتا في طريقهما إلى مطار المنامة في البحرين.

انتقد مغرّدون بشدة هذا التصرف القطري، ووصفوه بـ"اللا مسؤول"، معتبرين أن حكومة الدوحة تسعى بين كل فترة وأخرى إلى إحداث ضجة للتذكير بأزمتها بعد عزلها خليجيًا ونسيانها.

وأضاف مغرّدون: "الملاحظ في الفترة الأخيرة أن #تنظيم_الحمدين‬ بدأ يحس أن مشكلته فعلًا صغيرة جدًا جدًا جدًا، بل وأصغر من ذلك، أصبح من الواضح اليوم أن تلفيق قصة اختراق الطائرات العسكرية هو المبرر المرسوم لمنع الطائرات المدنية، التي تحلق في المسارات المعتمدة دوليًا. لافتين إلى أن ‏قطر ستستمر بشكل متقطع في تهديد واعتراض الطائرات المدنية.

تفاصيل اعتراض الطائرتين

من جهته، كشف المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سيف السويدي تفاصيل اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين، قائلًا إن "الطائرات المقاتلة القطرية اعترضت طائرتين مدنيتين تابعتين لدولة الإمارات كانتا متوجهتين إلى البحرين".

وأشار إلى أن الاعتراض الأول وقع في الساعة 10:30، والثاني في الساعة 11:05 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات، وأن الرحلتين كانتا بين الرحلات الاعتيادية المجدولة معروفة المسار، مستوفية الموافقات والتصاريح اللازمة المتعارف عليها دوليًا.

إحدى طائرات "الإمارات للطيران"

تابع أن "الحادثين وقعا عند مراحل اقتراب الطائرتين من مطار المنامة، أي في مرحلة الهبوط وانخفاض الارتفاع.. والطائرتان الإماراتيتان قابلتهما طائرات عسكرية بطريقة خطيرة وغير مسموح بها حسب القانون الدولي المنظم للطيران المدني".

رد فعل مفاجئ من الطيار

وذكر السويدي أن "اعتراض مسار طائرة مدنية بطائرة مقاتلة بشكل فجائي قد يؤدي إلى رد فعل من الطيار يهدد سلامة الركاب والطاقم". لافتًا إلى أن الطائرتين وصلتا بسلام إلى البحرين، وعادتا إلى الإمارات.

وشدد السويدي على أن المسار الذي اتبعته الطائرتان "مسار ملاحي دولي متاح للحركة الجوية في هذه المنطقة، ولا يوجد أي اعتراض مسبق من قطر على استخدامه". مؤكدًا على أن هذا حادث يعدّه الطيران المدني الدولي اختراقًا خطيرًا للاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الطيران المدني، وتهديدًا صريحًا لأمنه وسلامته.

كل خيارات الرد

وتابع أن الهيئة "تقوم بدراسة كل الخيارات للرد على هذا الاختراق الخطير وتجاوز الاتفاقيات الدولية، والأدوات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.. وسنقوم بالتحرك بأسرع وتيرة لضمان سلامة وأمن طائراتنا المدنية".

وذكر أنه "في مثل هذه الحالات يتم إعداد شكوى بالأدلة لرفعها إلى منظمة الطيران المدني الدولي، لبحثها وفق إجراءات لديهم، ونعدّ هذه الشكوى بصورة عاجلة".

القاهرة منددة: خرق دولي غير مبرر

في سياق متصل، أكد شريف فتحي وزير الطيران المدني المصري أن اعتراض طائرات مقاتلة قطرية لطائرات مدنية إماراتية يمثل خرقًا للاتفاقيات والأعراف الدولية، بل والقيم الإنسانية، لأنه يعرّض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر، لافتًا إلى أن لدولة الإمارات الحق في اعتراضها والرد على هذا الخرق بالسبل القانونية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الطيران المصري قوله إن اعتراض الرحلات التجارية المدنية معروفة المسار والحاصلة على الموافقات والتصاريح المطلوبة تصرف غير مبرر، وفيه خطر شديد على أمن وسلامة الملاحة الجوية.

وشدد الوزير فتحي في تصريحه على أن "ما حدث يمثل خرقًا للاتفاقيات والأعراف الدولية، بل والقيم الإنسانية، لأنه يعرّض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر. ولدولة الإمارات الشقيقة الحق في اعتراضها على هذا الخرق بالسبل القانونية".



