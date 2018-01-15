زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب أثينا

أثينا: ضرب زلزال متوسط بقوة 4,2 درجات العاصمة اليونانية اثينا مساء الاثنين من دون ان ترد على الفور أنباء عن حصول اضرار او اصابات، وفق ما افاد المرصد الوطني للزلازل.

حدد المرصد مركز الهزة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق اثينا وعلى عمق 5 كيلومترات. ولم ترد في الحال تقارير عن حصول اضرار او اصابات من جراء الزلزال.

وكان زلزال ضرب في يوليو الماضي جزيرة كوس اليونانية ومنطقة بودروم السياحية التركية، وبلغت قوته 6,7 درجات أدى الى مقتل شخصين وجرح العشرات.

وتقع تركيا واليونان في منطقة فوالق زلزالية، وقد تعرّضتا لهزات بشكل منتظم في السنوات الأخيرة.

