البابا يصل إلى تشيلي في مستهل جولة تشمل البيرو

سانتياغو: وصل البابا فرنسيس عصر الاثنين الى تشيلي في رحلة تستمر اسبوعًا، ويزور خلالها أيضا البيرو، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وكانت في استقبال البابا على ارض المطار الرئيسة التشيلية ميشيل باشليه وقد وقف بجانبها ثلاثة أطفال يحملون باقات من الزهر قدموها للزائر الكبير.

وكان الحبر الأعظم الأرجنتيني أعرب للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته الى سانتياغو عن خوفه من خطر اندلاع حرب نووية بسبب حادث ما.

وقال البابا غداة إنذار صاروخي اتضح انه كاذب أثار الذعر في هاواي، فيما تهدد كوريا الشمالية بشن بهجوم نووي على الجزيرة الاميركية "اعتقد اننا نقف على الحافة. أنا خائف فعلا. فحادث واحد يكفي لافلات الوضع".

