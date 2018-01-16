إسبانيا تحضر مساعدات مالية لأساطيلها العاملة في الصيد بالمغرب

طلبت السلطات الإسبانية من الأساطيل البحريّة التي تعمل في المغرب الهدوء والاستمرار في العمل حتى منتصف يوليو المقبل موعد انتهاء اتفاق الصيد البحري.

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن مصادر دبلوماسية إسبانية أشارت إلى أنها تعمل على سيناريو الانسحاب في الوقت المناسب، وبدأت بالفعل تجهيز مساعدات مالية لقوارب الصيد المتضررة في حال توقف الاتفاق.

ذهبت المصادر عينها إلى أن الأمين العام لقطاع الصيد البحري في إسبانيا، أعلم المهنيين بالاستعداد لكل الاحتمالات، بما فيها وقف الإتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما كشفت مصادر مقربة من المسؤول الإسباني نفسه لـ"المساء" أنه طلب من المهنيين ومن الحكومات المستقلّة والأساطيل الإقليمية، التي لها مصالح في مناطق الصيد في المغرب "الهدوء" وعدم التسرع في التصريحات.

الجيش الإسباني: قاعدة بادس موجهة ضد شبكات الهجرة والمخدرات

بعد أيام قليلة فقط على تسريب وثيقة لوزارة الدفاع الإسبانية تقر بوجود قواعد عسكريّة عَلى الجزر المحتلة، نقلت صحيفة إسبانية عن مصدر عسكري قوله إن احتفاظ الجيش الإسباني بقواعد عسكرية على الجزر المحتلّة القريبة من سواحل الحسيمة والناظور، هدفه هو مراقبة شبكات الإتجار بالمخدرات وشبكات الهجرة السريّة.

وكتبت "المساء" أن الصحيفة القريبة جدًا من دوائر السلطة في إسبانيا، قالت إن هذه الجزر، وهي أرخبيل أشفارن وشبه جزيرة قميرة (بادس) وصخرة الحسيمة، تعتبر من أكثر المناطق المتنازع عليها في المناطق التي تخضع للسيادة الإسبانية، مشيرة إلى أن المغرب يُطالب بها باستمرار، وأن أحزابًا مغربية تضمنتها في برامجها الانتخابية.

نسبة إلى المصدر نفسه، فإن هذه الجزر تحتضن منشآت عسكرية تابعة للقيادة العسكرية العامّة في مليلية المحتلّة، ولهذا تقوم السلطات الإسبانية بأشغال صيانة سنوية لهذه المنشآت.

تركيا تعتقل مغربيين بسبب "داعش"

قرر القضاء التركي حبس مغربيين اثنين على ذمة محاكمتهما بتهمة "الانتماء إلى تنظيم داعش" الإرهابي، وألقت القوات الأمنيّة التركية القبض على المغربيين، بعدما تلقت معلومات حول دخول شخصين يشتبه في انتمائهما إلى "داعش" من سوريا إلى الأراضي التركية بصورة غير قانونية، حيث بوشرت عمليّة أمنيّة من طرف قيادة الدرك، ضبطت من خلالها الشخصين المذكورين داخل سيارة.

وأضافت "المساء" أن القوات الأمنية عثرت مع المشتبه فيهما على بطاقات شخصية وجوازات سفر مزورة، إلى جانب هاتفين نقالين وكمية من النقود. ونقلت قوات الدرك المشتبه فيهما إلى المحكمة، التي قرّرت بدورهما حبسهما على ذِمَّة المحاكمة بتهمة "الانتماء إلى تنظيم داعش" الإرهابي.

الدرك المغربي يطيح بشبكة تنصب باسم دبلوماسيين وأمراء

"المساء" كتبت كذلك أن فرقة خاصة من الدرك الملكي تمكنت من الإطاحة بشبكة للنصب باسم دبلوماسيين وأمراء، بعدما أوهموا الضحايا بتشغيلهم في مؤسسات عمومية، أو التدخل لمصلحتهم في ملفات معروضة أمام القضاء.

أضافت الصحيفة عينها أن أفراد الشبكة، التي لا يزال البحث عن بعض عناصرها جاريًا، يختارون ضحاياهم بعناية بعد أن يدّعون بأنهم يقطنون بالرباط، وبالضبط في "تواركة".

وتبيّن أن العصابة، التي نصبت باسم سفراء وأمراء بالقصر ودبلوماسيين، لها علاقة بعصابة استمع إليها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، من بينهم سيدة أعمال في مجال الاستشارة القانونية والوساطة، وغيرهما، تقدم نفسها وزوجها على أنهما يعملان بتنسيق مع أحد الأمراء، وظهر أنها متهمة بالاستيلاء على أكثر من 7 ملايين دولار، وتبديد وثيقة عبارة عن شيك بمليوني دولار.

إقبال على شراء اليورو في أول أيام تعويم الدرهم

تقرأ "إيلاف المغرب" في "الصباح" أن مجريات اليوم الأول من تنفيذ قرار تحرير سعر الدرهم كشفت عن إقبال المتعاملين، خلال ساعات من تاريخ سريان نظام الصرف الجديد، على اليورو مقابل الدولار، إذ ركزت غالبية العمليات لدى مكاتب الصرف المرخص على العملة الأوروبية، في إقبال غير مسبوق، مما رفع قيمتها مقابل الدرهم إلى 11.35 درهمًا في المتوسّط.

وفي تصريح لـ"الصباح" أشار مسير أحد مكاتب الصرف وسط الدار البيضاء إلى استقبال عدد كبير من الزبائن الراغبين في شراء اليورو لغايات متنوعة، تهم السفر والتجارة، موضحًا أن سعر صرف العملة الأوروبية تطور بزائد 0.20 بالمائة منذ الجمعة الماضي.

أكد المصدر نفسه أن سعر البيع قفز في القطاع غير المهيكل، أي لدى تجار العملات بـ"البازارات"، إلى أكثر من 11.75 درهمًا، مشيرًا إلى أن غالبية المكاتب حددت أسعارها استنادًا إلى معطيات العرض والطلب في السوق، التي حددت سعر بيع الدولار تحت سقف 9.50 دراهم.

المغرب في قلب صفقة لبيع وشراء الأسلحة

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن المغرب في قلب صفقة لبيع وشراء الأسلحة بين وزارة الدفاع الأميركية وشركة "راثيون" العالمية المتخصصة في أنظمة الدفاع.

وأضافت الصحيفة عينها أن المغرب هي الدولة الوحيدة المجاورة لإسبانيا المستفيدة من هذه الصفقة، وأنه سيتم دفع 219 مليون دولار من قبل إسبانيا واليابان والمغرب وكوريا الجنوبية وبولونيا وأندونيسيا وتركيا وقطر، مجتمعة، مقابل هذه الصفقة.

وزير الداخلية يحث على مؤازرة رجال السلطة أمام المحاكم

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حث الولاة والعمال (المحافظون)، من خلال دورية، على مساندة ومؤازرة رجال السلطة أمام القضاء من خلال توفير الدفاع، عبر توكيل محامين للدفاع عنهم، سواء كانوا شاكين أو متابعين.

وأضافت الصحيفة نفسها أن ذلك أتى لتفعيل التزام عبّر عنه لفتيت في لقاء عبر تقنية "محادثة الفيديو"، قبل أيام، من أجل دعم وحماية رجال السلطة من كل تضييق أو استهداف يروم إضعاف المهام المسندة إليهم، والتأثير على تطبيقهم القانون.

