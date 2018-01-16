GMT 2:27 2018 الثلائاء 16 يناير GMT 2:36 2018 الثلائاء 16 يناير  :آخر تحديث

خمسة جرحى بانهيار مبنى ناجم من انفجار غاز في بلجيكا

أ. ف. ب.
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بروكسل: أصيب خمسة أشخاص على الاقل بجروح، بينهم اثنان اصاباتهما خطرة، ولا يزال ثلاثة تحت الانقاض، اثر انهيار مبنى ناجم من انفجار غاز في مدينة انتويرب الساحلية في بلجيكا، كما أفادت الشرطة ووسائل اعلام.

وقالت الشرطة ان فرق الانقاذ عثرت على ثلاثة اشخاص لا يزالون عالقين تحت الانقاض، مشيرة الى ان هؤلاء الناجين لم يفقدوا وعيهم، وهي على تواصل معهم. واضافت ان العدد الاجمالي للجرحى قد يصل الى 20.

وأكدت الشرطة ان سبب الانفجار ليس متصلًا بالارهاب، في حين افادت وسائل اعلام انه ناجم من انفجار غاز. ولفتت الشرطة الى انها فور وقوع الانفجار اغلقت بالكامل منطقة باردينماركت الواقعة في وسط انتويرب تسهيلا لاعمال الانقاذ التي تواصلت خلال الليل. واضافت ان الانفجار اسفر ايضا عن تضرر مبنيين آخرين مجاورين.


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