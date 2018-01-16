أبوظبي: تستمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة".

وتشهد فعاليات اليوم الثلاثاء استعراض المشاريع والابتكارات الجديدة في مجالي طاقة المستقبل وتدوير النفايات، إضافة إلى جلسات حوار لمناقشة مشاريع ومذكرات تفاهم مع الشركات.

كما سيتم اليوم الإعلان عن الفائزين بمنحة الدورة الثالثة من برنامج علوم الاستمطار.

وافتتح في العاصمة الإماراتية، الاثنين، القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" تحت عنوان "دفع جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة" بمشاركة أكثر من 35 ألف مشارك من 175 دولة.

وتم تكريم الفائزين بجائزة زايد السنوية، بحضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

