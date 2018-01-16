السجن مدى الحياة لقاتلي لاجئة سورية في تركيا

اسطنبول: حكم القضاء التركي على تركيين متهمين بقتل لاجئة سورية حامل وابنها البالغ شهره العاشر في تموز/يوليو 2017، بالسجن مدى الحياة، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الثلاثاء.

وأدين الرجلان ايضا باغتصاب اللاجئة التي كانت آنذاك في العشرين من عمرها. وقد اثارت هذه الجريمة ضجة كبيرة في تركيا التي تستضيف اكثر من ثلاثة ملايين سوري هربوا من الحرب في بلادهم.

وذكرت الصحافة ان محكمة سقراية التي وقعت فيها الجريمة، شمال غرب تركيا، حكمت على المدعى عليهما ب "عقوبات مشددة بالسجن مدى الحياة".

واوضحت وسائل الاعلام ان الرجلين اللذين اغتصبا هذه الشابة قد استدرجاها مع رضيعها الى غابة، ثم سحقوا رأسها بالحجارة وخنقوا الطفل.

واضافت الصحافة ان المشبوهين، وأحدهما متزوج ورب عائلة، قد اعتقلا بعد ايام على الجريمة، ثم اعترفا بالوقائع. وكانا يعملان في المصنع نفسه الذي يعمل فيه زوج ضحيتهما، والذي يسود الاعتقاد انهما تشاجرا معه قبل ايام من حصول الجريمة.

وكانت العائلة وصلت الى تركيا في 2016، هربا من الحرب في سوريا التي اسفرت عن اكثر من 340 الف قتيل وملايين المهجرين واللاجئين منذ 2011.