وفاة الدبلوماسي المغربي العربي رفوع

الرباط: توفي في الرباط اليوم الثلاثاء الدبلوماسي المغربي العربي رفوع عن 68 عامًا. وهو من مواليد فاس عام 1949. وسبق لرفوع أن كان سفيرا للمغرب في البرازيل (1992-1999)، والغابون (2001-2006) ومنها الى الأرجنتين، ثم الهند.
وشغل رفوع ايضا منصب مدير الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية (1999-2001 ).
التحق رفوع بوزارة الخارجية عام 1972، ثم سكرتيرا في الخارجية عام 1973، فسكرتيرا ثاني بسفارة المغرب في هافانا (1975 -1980)، ثم سكرتيرا اول في سفارة المغرب بالبرازيل، (1985-1980)، فمستشارًا للشؤون الخارجية، فمستشارًا أول بسفارة المغرب بروما (1985-1989).
وسيوارى السفير الراحل الثرى اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مقبرة الشهداء بالرباط.
|السفير الراحل العربي رفوع (أقصى اليمين) رفقة محمد بن عيسى وزير خارجية المغرب الاسبق والمكي غوان سفير المغرب الاسبق في قطر والسودان ومحمد بلعيش السفير الاسبق في السودان والكويت والسفير الحالي في ليبيا ومحمد العربي مخارق السفير الاسبق في الهند والبرازيل خلال حضورهم بعض فعاليات موسم اصيلة الثقافي الدولي الصيف الماضي