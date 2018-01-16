وفاة الدبلوماسي المغربي العربي رفوع

الرباط: توفي في الرباط اليوم الثلاثاء الدبلوماسي المغربي العربي رفوع عن 68 عامًا. وهو من مواليد فاس عام 1949. وسبق لرفوع أن كان سفيرا للمغرب في البرازيل (1992-1999)، والغابون (2001-2006) ومنها الى الأرجنتين، ثم الهند.

وشغل رفوع ايضا منصب مدير الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية (1999-2001 ).

الدبلوماسي المغربي العربي رفوع

التحق رفوع بوزارة الخارجية عام 1972، ثم سكرتيرا في الخارجية عام 1973، فسكرتيرا ثاني بسفارة المغرب في هافانا (1975 -1980)، ثم سكرتيرا اول في سفارة المغرب بالبرازيل، (1985-1980)، فمستشارًا للشؤون الخارجية، فمستشارًا أول بسفارة المغرب بروما (1985-1989).

وسيوارى السفير الراحل الثرى اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في مقبرة الشهداء بالرباط.