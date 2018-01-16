استقالة نائب وزير الثقافة اليوناني بعد اهانته جمهوري اولمبياكوس وآريس

اثينا: قبل رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس استقالة نائب وزير الثقافة اليوناني كوستاس زوراريس الذي أثار ضجة كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بعد اهانته جمهوري ناديي اولمبياكس وآريس ثيسالونيكي لكرة القدم.

واستخدم زوراريس، عضو البرلمان عن حزب اليونانيين المستقلين القومي "انيل"، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، لغة مسيئة جدا في حديثه لراديو ثيسالونيكي عندما تناول جمهوري اولمبياكوس وآريس.

وهي ليست المرة الأولى التي يهين فيها زوراريس (77 عاما) جمهور اولمبياكوس الذي يعتبر أنجح الأندية اليونانية.

وبعد ردود فعل غاضبة، بينها لنواب من حزبه، بعث زوراريس برسالة الاستقالة يوم الاحد، ثم أعلنت الحكومة الثلاثاء أن رئيسها تسيبراس قد قبل بها.

ولم يعط زوراريس اي اشارة الى أنه سيستقيل من البرلمان الذي يتمثل فيه حزب "انيل" بتسعة نواب، يضافون الى النواب الـ145 التابعين لحزب رئيس الحكومة اليساري "سيريزا"، ليشكلوا بذلك أغلبية برلمانية ضئيلة في تحالف غير متوقع.

