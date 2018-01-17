نصف القرن الأخير في 50 صورة

لندن: قبل نصف قرن بدا كثير من العالم في أزمة. إذ اندلعت احتجاجات في فرنسا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا والمكسيك والولايات المتحدة وأماكن عديدة أخرى.

بعض هذه الاحتجاجات انتهت سلمياً والعديد منها قُمعت بقسوة. وكان من أكبر أسباب هذه الاحتجاجات الحرب الفيتنامية وغياب الحقوق المدنية في الولايات المتحدة وبلدان اخرى.

وقبل نصف قرن قُتل اثنان من أبرز قادة الولايات المتحدة هما مارتن لوثر كينغ وعضو مجلس الشيوخ روبرت كندي في غضون أشهر من أحدهما الآخر.

وفي عام 1968 أيضاً بدأت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ترسل رواد فضاء في مدارات حول القمر وتعيدهم الى الأرض، وفيه وقع الرئيس ليندون جونسون قانون الحقوق المدنية.

أدناه 50 صورة فوتوغرافية من هذه الخمسين سنة.

1 قوات الحرس الوطني الأميركية تقطع الطريق على متظاهرين من أجل الحقوق المدنية

في مدينة ممفيس بولاية تينيسي. Bettmann / Getty

2 فرقة ذي سوبريمس الأميركية خلال حفلة في مدينة ميونيخ في المانيا الغربية وقتذاك. Frings / AP

3 علم فيتنام الجنوبية فوق القلعة القديمة في مدينة هوي خلال هجوم الربيع

الذي شنه مقاتلو الفيت كونغ اوائل 1968. AP

4 قائد شرطة فيتنام الجنوبية الجنرال نغوين نغوك يعدم بمسدسه نغوين فان لين

المشتبه بانتمائه الى الفيت كونغ. Eddie Adams / AP

5 جندي من مشاة البحرية الأميركية في مروحية بعد انتشاله من موقع انزال

جنوب المنطقة منزوعة السلاح في فيتنام الجنوبية. Stone / AP

6 متكلم يخطب في اجتماع حاشد تأييداً للديمقراطية في براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا

في 18 مايو 1968 خلال "ربيع براغ". Bettmann / Getty

7 دبابات حلف وارسو في احد شوارع براغ بعد التدخل السوفيتي ضد ربيع براغ

في 28 أغسطس 1968. Diether Endlicher / AP

8 مواطنون من سكان براغ يحيطون بدبابة سوفيتية امام مبنى الاذاعة

وسط براغ خلال اليوم الأول من التدخل السوفيتي. Libor Hajsky / Reuters

9 الرياضية الأميركية في التزلج الفني على الجليد خلال التدريب في

دورة الألعاب الاولمبية الشتوية في غرينوبل بجبال الالب الفرنسية. AFP / Getty

10 أزياء 1968. AP, AP, Mario Torrisi / AP

11 من آخر الصور التي يظهر فيها مارتن لوثر كينغ اثناء القائه كلمة

في اجتماع حاشد في ممفيس. Bettmann / Getty

12 القيادي في حركة الحقوق المدنية اندرو يونغ (يسار) وآخرون يؤشرون من شرفة غرفة

في فندق لورين باتجاه القاتل بعد اغتيال مارتن لوثر كينغ الذي سقط تحت اقدامهم في 4 أبريل 1968.

Joseph Louw / The LIFE Images Collection / Getty

13 سُحب الدخان تتصاعد من ابنية في شمال شرق واشنطن أُضرمت فيها النار

خلال الاحتجاجات والتظاهرات التي فجرها اغتيال مارتن لوثر كينغ. AP

14 رجال الاطفاء يكافحون حريقاً في منطقة هارلم في نيويورك بعد اضرام النار في

مخازن وابنية اخرى إثر وصول نبأ اغتيال مارتن لوثر كينغ. AP

15 الرئيس جونسون يستدعي القوات الفيدرالية الى العاصمة لاعادة السلام بعد يوم من الحرائق

والتدمير والعنف في 5 أبريل 1968. جندي يقف امام مبنى مدمر بالكامل. Bettmann / Getty

16 كوريتا سكوت كنغ أرملة مارتن لوثر كينغ تمشي بأذرع متشابكة مع الدكتور رالف ايبرناثي خلف زوجها

في قيادة المؤتمر المسيحي الجنوبي أثناء مسيرة إحياء لذكرى كينغ. Bettmann / Getty

17 الدكتور تيموثي ليري الذي كان يدعو الى دراسة الامكانات العلاجية للمخدرات

بين اثنين من كبار الناشطين المناهضين للحرب الفيتنامية. AP

18 شرطة الخيالة البرازيلية تهاجم طلبة يتظاهرون في ريو دي جانيرو

احتجاجاً عى مقتل احد زملائهم بنيران الشرطة. Agencia JB / AP

19 اشتباكات عنيفة بين الطلبة وقوات الشرطة خلال احتجاجات

مايو 1968 في باريس. Jacques Haillot / Apis / Sygma via Getty

20 تظاهرة ضخمة ضد الحرب الفيتنامية في لندن في 8 مارس 1968

أمام السفارة الأميركية في لندن. Corbis via Getty

21 متظاهرون يسيرون في واشنطن خلال يوم التضامن

مع الفقراء في 19 يونيو 1968. Charles Tasnadi / AP

22 أعضاء فرقة البيتلز يقفون معاً أمام عدسات المصورين الصحفيين في اوائل 1968. AP

23 الممثل الأميركي غاري لوكوود اثناء تصوير فيلم "2001: اوديسا الفضاء"

إخراج ستانلي كوبريك. Sunset Boulevard / Corbis via Getty

24 صورة دعائية من الصين خلال الثورة الثقافية يظهر فيها شباب

يحملون صورة الزعيم ما تسي تونغ. API / Gamma-Rapho via Getty

25 قوات الحكومة الاتحادية النيجيرية في طريقها إلى اقليم بيافرا

وعلى جانب الطريق صبيان يموتان ببطء من الجوع وسوء التغذية. Dennis Lee Royle / AP

26 مشهد شارع من مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا في صيف 1968. CC BY David Wilson

27 الرياضية المكسيكية نورما باسيليو أول امرأة في تاريخ الألعاب الاولمبية الحديثة

تضيئ الشعلة الاولمبية خلال حفل الافتتاح في العاصمة المكسيكية. Bettmann / Getty

28 الرياضيان الأميركيان تومي سمث الفائز بالميدالية الذهبية وجون كارلوس بالبرونزية في الركض 200 متر

خلال اولمبياد 1968 يرفعان قبضتهما المشدودة احتجاجاً على معاملة السود في الولايات المتحدة. Bettmann / Getty

29 عضو مجلس الشيوخ روبرت كيندي خلال الحملة الرئاسية وسط مدينة فيلادلفيا ربيع 1968. AP

30 عضو مجلس الشيوخ روبرت كيندي على الأرض مضرجاً بدمائه بعد اطلاق النار على رأسه ورقبته فيما يحاول

العامل خوان روميرو اسعافه في مطبخ فندق امباسادور في لوس انجيليس بولاية كاليفورنيا في 5 يونيو 1968.

Bill Eppridge / The LIFE Picture Collection / Getty

31 كوريتا سكوت كينغ أرملة مارتن لوثر كينغ بجانب نعش روبرت كيندي

أثناء تشييع جثمانه في نيويورك بعد يومين على اغتياله. Bettmann / Getty

32 حشود تصطف على امتداد السكة الحديد لتوديع القطار الذي ينقل جثمان روبرت كيندي

الى مقبرة آرلنغتون الوطنية في واشنطن. Bettmann / Getty

33 مناهضون للحرب يستعدون لركوب الحافلات الى شيكاغو بهدف الاحتجاج على الحرب الفيتنامية

خلال انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي في المدينة صيف عام 1968. AP

34 اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي. Bettmann / Getty

35 الصحافي مايك والاس من شبكة سي بي أس يُقاد خارج مكان

انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي في صيف 1968. AP

36 نائب الرئيس الأميركي هيوبرت همفري وعضو مجلس الشيوخ ادموند ماسكي مع زوجتيهما

خلال الجلسة الختامية لمؤتر الحزب الجمهوري في شيكاغو صيف 1968. AP

37 أعضاء حركة الفهود السود يتجمعون أمام مبنى المحكمة في مدينة اوكلاند بولاية كاليفورنيا

في صيف 1968 احتجاجا على محاكمة هيوي نيوتن (26 عاما) مؤسس الحركة. Ernest K. Bennett / AP

38 شرطي في ميامي يمسك شاباً أسود من ذراعه وآخر يمسكه من رقبته

خلال تظاهرات في المدينة صيف 1968. Bettmann / Getty

39 مروحيات أميركية تحلق على ارتفاع منخفض في محاولة لفك الحصار الذي فرضه

مقاتلو الفيت كونغ على قاعدة خي سانة الأميركية في فيتنام الجنوبية ربيع 1968. Dang Van Phuoc / AP

40 أدلة على مجزرة ماي لاي في فيتنام الجنوبية.

صور نساء وأطفال قبل أن يقتلهم الجنود الأميركيون في مارس 1968. Ronald L. Haeberle / U.S. Army

41 جندي أميركي يجر آخر جريحاً بين انقاض القلعة التاريخية

خلال معركة هوي في فيتنام اوائل 1968. Bettmann / Getty

42 الرئيس الأميركي ليندون جونسون يستمع في البيت الأبيض الى تسجيل من صهره الكابتن تشارلس روب

الذي كان قائد وحدة لمشاة البحرية في فيتنام صيف 1968. Jack Kightlinger / AP

43 مئات الهيبيين يتجمعون في متنزه عام في سان فرانسيسكو للرقص على موسيقى الروك. Bettmann / Getty

44 جنود مكسيكيون في العاصمة يستعدون للهجوم على احتجاج سلمي في 2 أكتوبر

حيث يقدر أن 300 شخص قُتلوا في مجزرة حرصت الحكومة والجيش على إحاطتها بسرية تامة. AP

45 جنود مكسيكيون يمسكون بشعر شاب قبل قصه فيما يقف شاب آخر قبالة الحائط

خلال الهجوم على متظاهرين سلميين في العاصمة المكسيكية في أوائل اكتوبر 1968. AP

46 بيل انغليش المهندس الذي صمم أول فأرة كومبيوتر يستعد لعرض الفأرة

أمام الجمهور لأول مرة في آواخر 1968. SRI International

ريتشارد نيكسون يلقى استقبالا حاراً من مؤيديه لدى وصوله الى مقره

في فندق هلتون بلازا في ميامي. Bettmann / CORBIS / Getty

48 وزير الخارجية الفرنسي ميشيل دوبريه والرئيس الأميركي ليندون جونسون يتابعان إطلاق صاروخ من قاعدة

كيب كندي في فلوريدا على شاشة التلفزيون في 11 اكتوبر 1968. Charles Gorry / AP

49 لحية كثيفة تغطي وجه رائد الفضاء الأميركي والتر شيرا قائد مهمة أبولو 7

وهو ينظر من شباك مركبته الفضائية في 20 أكتوبر 1968. JSC / NASA

50 أبولو 8 أول رحلة فضائية مأهولة الى مدار حول القمر دخلته عشية عيد الميلاد

في 24 ديسمبر تمهيدا للهبوط على القمر في السنة التالية. NASA

أعدت «إيلاف» المادة نقلا عن موقع «ذا اتلانتيك». المادة الأصل منشورة على الرابط التالي

https://www.theatlantic.com/photo/2018/01/50-years-ago-in-photos-a-look-back-at-1968/550208/