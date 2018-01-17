نصف القرن الأخير في 50 صورة

لندن: قبل نصف قرن بدا كثير من العالم في أزمة. إذ اندلعت احتجاجات في فرنسا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا والمكسيك والولايات المتحدة وأماكن عديدة أخرى.
بعض هذه الاحتجاجات انتهت سلمياً والعديد منها قُمعت بقسوة. وكان من أكبر أسباب هذه الاحتجاجات الحرب الفيتنامية وغياب الحقوق المدنية في الولايات المتحدة وبلدان اخرى.
وقبل نصف قرن قُتل اثنان من أبرز قادة الولايات المتحدة هما مارتن لوثر كينغ وعضو مجلس الشيوخ روبرت كندي في غضون أشهر من أحدهما الآخر.
وفي عام 1968 أيضاً بدأت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ترسل رواد فضاء في مدارات حول القمر وتعيدهم الى الأرض، وفيه وقع الرئيس ليندون جونسون قانون الحقوق المدنية.
أدناه 50 صورة فوتوغرافية من هذه الخمسين سنة.
أعدت «إيلاف» المادة نقلا عن موقع «ذا اتلانتيك». المادة الأصل منشورة على الرابط التالي
https://www.theatlantic.com/photo/2018/01/50-years-ago-in-photos-a-look-back-at-1968/550208/