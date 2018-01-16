السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، الثلاثاء، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على جازان.

وحسب قناة العربية فقد نجحت القوات السعودية في تدمير الصاروخ قبل أن يصل إلى هدفه.

وفي 5 يناير/كانون الثاني، اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخاً باليستياً فوق نجران أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، دون إحداث أي خسائر بالأرواح.

وصرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في ذلك التوقيت، بأن اعتراض الصاروخ المذكور وتدميره جاء بواسطة سرايا الباتريوت.

وقال المالكي في تصريحات سابقة، إن جماعة الحوثي تواصل الأعمال العدائية صوب الأراضي السعودية بدعم من النظام الإيراني.

وأكد أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قتل 10 مدنيين في صنعاء جراء صاروخ كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد أطلقته من العاصمة في عملية فاشلة.

