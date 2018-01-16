ستراسبورغ: افاد مسؤول اوروبي الثلاثاء ان الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث التي وقعت الاتفاق النووي مع ايران "تجري تقييما دقيقا لتداعيات" بيان الرئيس الاميركي دونالد ترمب الذي يريد التفاوض على "اتفاق مكمل" لتشديد مضمونه.

وقال المفوض الاوروبي المكلف شؤون الدول المجاورة للاتحاد يوهانس هان امام البرلمان الاوروبي "لاحظتم ان الولايات المتحدة مددت الجمعة الفائت تعليق العقوبات" النووية الاميركية على ايران والتي كانت رفعت قبل عامين تنفيذا للاتفاق.

واضاف "نحن الان، الدول الثلاث (فرنسا والمانيا وبريطانيا التي وقعت الاتفاق النووي مع روسيا والصين والولايات المتحدة وايران) والدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، في صدد درس البيان وتداعياته بعناية".

وصرح ترمب الجمعة "رغم رغبتي الكبيرة، لم اسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني حتى الان"، مشددا على وجود خيارين فقط "معالجة الثغرات الرهيبة في الاتفاق او انسحاب الولايات المتحدة".

واوضح ان "ادارتي اتصلت بحلفاء اوروبيين مهمين سعيا الى اتفاق جديد اضافي يفرض عقوبات احادية جديدة اذا طورت ايران او اختبرت صواريخ بعيدة المدى، او اعاقت عمليات تفتيش او مضت قدما نحو السلاح النووي".

واوضح مسؤول رفيع في الادارة الاميركية ان هناك 120 يوما للتوصل الى تفاهم جديد مع الاوروبيين قبل ان ينتهي مفعول قرار تمديد تعليق العقوبات.

من جهتهم، يدافع الاوروبيون بشدة عن الاتفاق معتبرين انه لجم خطر السباق على تسلح نووي في الشرق الاوسط. وفي بروكسل، لم ترشح اي معلومات عما سيكون عليه ردهم على شروط الرئيس الاميركي.

وسيكون الملف على طاولة اجتماع الاثنين في بروكسل يجمع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ونظراءها في الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد.

